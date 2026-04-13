Житель Челябинской области Николай Щепков записал видеообращение, в котором подверг критике отношение российского общества к гибели военных на фоне крупных компенсационных выплат.

Выплаты за гибель солдата в России важнее человека

По его словам, во многих случаях родственники начинают делить деньги еще до похорон погибшего.

Щепков отмечает, что финансовые компенсации погибших военных все чаще воспринимаются как главная ценность, тогда как жизнь человека отходит на второй план.

Он также обратил внимание на ситуации, когда родственники конфликтуют из-за выплат, а часть женщин, по его словам, больше ожидает компенсаций, чем возвращение своих мужчин из войны.

Автор обращения считает, что проблема состоит не только в государственной системе, но и в состоянии самого общества.

По его мнению, война обнажила глубокие моральные проблемы и продемонстрировала, насколько значительная часть людей готова ставить деньги выше человеческой жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" вместе с другими подразделениями разведки и Силами обороны проводит активные наступательные действия в районе Степногорска Запорожской области.

В ходе ожесточенных боев украинские военные уничтожили несколько сотен российских окупантов, поразили более 20 единиц бронетехники, среди которых танки, боевые машины пехоты и средства радиоэлектронной борьбы. Также захвачены пленные. Командир подразделения Виктор Торкотюк с позывным "Титан" отметил, что операция была нетипичной для подразделения, ведь предполагала длительное пребывание непосредственно на передовой в условиях интенсивных боевых действий. По его словам, враг активно применяет тактику малых штурмовых групп, пытаясь проникнуть в серую зону под прикрытием погодных условий. Украинские военные уничтожают такие группы, как на подходах, так и в ближнем бою.

