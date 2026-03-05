Робота ППО не допомогла: велике місто не може отямитися після жорсткого удару дронами

У ніч на 5 березня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів у місті зафіксовано влучання, які спричинили пошкодження об’єктів інфраструктури та пожежі.

Фото: з відкритих джерел

Про ситуацію повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, під час повітряної атаки сили протиповітряної оборони знищили в небі над областю 15 ворожих дронів. Водночас повністю уникнути влучань не вдалося. Попередньо відомо, що обійшлося без загиблих.

Унаслідок обстрілу в місті були пошкоджені важливі інфраструктурні об’єкти, а також виникли пожежі. Рятувальники працювали на місцях подій і до ранку змогли ліквідувати займання. Крім того, пошкодження зазнали будівля дитячого садка та кілька приватних житлових будинків.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа також повідомив, що цієї ночі Кривий Ріг пережив потужну атаку безпілотників. За його словами, удари призвели до руйнувань інфраструктури та виникнення пожеж у різних частинах міста.

Крім Кривого Рогу, під ворожим вогнем опинилися й інші райони Дніпропетровської області. За даними обласної влади, російські війська застосовували безпілотники, артилерію та авіаційні бомби, атакуючи одразу кілька територій.

Зокрема, у місті Верхівцеве Кам’янського району зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура. Унаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків віком 38 та 45 років.

Також під удар потрапила Покровська громада у Синельниківському районі, де пошкоджено приватні житлові будинки. Не припинялися атаки і на Нікопольщині — під обстрілами опинилися районний центр та населені пункти Покровської громади.

