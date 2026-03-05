Работа ПВО не помогла: большой город не может прийти в себя после жесткого удара дронами

В ночь на 5 марта российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате ударов в городе зафиксированы попадания, повлекшие повреждение объектов инфраструктуры и пожара.

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, во время воздушной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над областью 15 вражеских дронов. В то же время, полностью избежать попаданий не удалось. Предварительно известно, что обошлось без погибших.

В результате обстрела в городе были повреждены важные инфраструктурные объекты, а также возникли пожары. Спасатели работали на местах происшествия и до утра смогли ликвидировать возгорание. Кроме того, повреждения получили здание детского сада и несколько частных жилых домов.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа также сообщил, что этой ночью Кривой Рог пережил мощную атаку беспилотников. По его словам, удары привели к разрушениям инфраструктуры и возникновению пожаров в разных частях города.

Кроме Кривого Рога под вражеским огнем оказались и другие районы Днепропетровской области. По данным областных властей, российские войска применяли беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы, атакуя сразу несколько территорий.

В частности, в городе Верховцево Каменского района получила повреждения транспортная инфраструктура. В результате обстрела пострадали двое мужчин в возрасте 38 и 45 лет.

Также под удар попала Покровская община в Синельниковском районе, где повреждены частные жилые дома. Не прекращались атаки и в Никопольщине — под обстрелами оказались районный центр и населенные пункты Покровской общины.

