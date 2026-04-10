Робити пропаганду стало складніше: дивне зізнання Z-воєнкора
Робити пропаганду стало складніше: дивне зізнання Z-воєнкора

Російський Z-блогер визнав, що через дрони та щільність вогню до фронту вже неможливо підійти навіть на десятки кілометрів

10 квітня 2026, 20:14
Ткачова Марія

Російський пропагандист Дмитро Стешин заявив, що ситуація на фронті суттєво змінилася настільки, що навіть військові кореспонденти більше не можуть працювати поблизу лінії бойових дій.

Журналісти з рф не можуть доїхати до фронту

За його словами, більшість так званих "воєнкорів" перестали виїжджати безпосередньо на фронт через високий рівень небезпеки. Сам Стешин також визнав, що більше не їздить на передову.

Він зазначив, що підійти до лінії бойового зіткнення ближче ніж на 15–20 кілометрів стало практично неможливо. Причиною цього є масове використання безпілотників і висока щільність вогню.

Аналітики вважають, що такі заяви свідчать про зміну характеру війни, де ключову роль дедалі більше відіграють дрони, розвідка та дистанційне ураження цілей.

Зростання технологічної складової бойових дій значно обмежує можливості для пересування навіть у відносному тилу та створює нові виклики як для військових, так і для медіа.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у росії військовий суд виніс вирок колишньому заступнику міністра оборони Павло Попов, засудивши його до 19 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.
Рішення ухвалив 235-й гарнізонний військовий суд у Москві. Попова визнали винним у низці тяжких злочинів, зокрема шахрайстві, отриманні хабарів в особливо великому розмірі, підробці документів і перевищенні службових повноважень. Також суд постановив позбавити його військового звання генерала. За версією слідства, протягом тривалого часу посадовець використовував своє становище для отримання незаконних вигод. Серед іншого, він безкоштовно проживав у відомчому житлі та користувався майном, яке було отримане корупційним шляхом.



