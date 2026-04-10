Робити пропаганду стало складніше: дивне зізнання Z-воєнкора

Російський пропагандист Дмитро Стешин заявив, що ситуація на фронті суттєво змінилася настільки, що навіть військові кореспонденти більше не можуть працювати поблизу лінії бойових дій.

За його словами, більшість так званих "воєнкорів" перестали виїжджати безпосередньо на фронт через високий рівень небезпеки. Сам Стешин також визнав, що більше не їздить на передову.

Він зазначив, що підійти до лінії бойового зіткнення ближче ніж на 15–20 кілометрів стало практично неможливо. Причиною цього є масове використання безпілотників і висока щільність вогню.

Аналітики вважають, що такі заяви свідчать про зміну характеру війни, де ключову роль дедалі більше відіграють дрони, розвідка та дистанційне ураження цілей.

Зростання технологічної складової бойових дій значно обмежує можливості для пересування навіть у відносному тилу та створює нові виклики як для військових, так і для медіа.

