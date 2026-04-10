Делать пропаганду стало сложнее: странное признание Z-военкора

Российский пропагандист Дмитрий Стешин заявил, что ситуация на фронте существенно изменилась до такой степени, что даже военные корреспонденты больше не могут работать вблизи линии боевых действий.

Журналисты из России не могут доехать до фронта

По его словам, большинство так называемых "военкоров" перестали выезжать непосредственно на фронт из-за высокого уровня опасности. Сам Стешин признал, что больше не ездит на передовую.

Он отметил, что подойти к линии боевого столкновения ближе чем на 15–20 км стало практически невозможно. Причиной этого массовое использование беспилотников и высокая плотность огня.

Аналитики считают, что такие заявления свидетельствуют об изменении характера войны, где ключевую роль все больше и больше играют дроны, разведка и дистанционное поражение целей.

Рост технологической составляющей боевых действий значительно ограничивает возможности для передвижения даже в относительном тылу и создает новые вызовы как военным, так и медиа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России военный суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Павел Попов, приговорив его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Решение принял 235-й гарнизонный военный суд в Москве. Попов был признан виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе мошенничестве, получении взяток в особо крупном размере, подделке документов и превышении служебных полномочий. Также суд постановил лишить его воинского звания генерала. По версии следствия, в течение длительного времени чиновник использовал свое положение для получения незаконных выгод. Среди прочего он бесплатно проживал в ведомственном жилье и пользовался имуществом, полученным коррупционным путем.

