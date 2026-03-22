"Робимо те, що хотіла РФ": що не так з мирними переговорами

Мирні переговори щодо завершення війни між Україною та Росією можуть виявитися безрезультатними, якщо сторони не ухвалять ключових політичних рішень. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи дипломатичні консультації за участі української делегації у США.

Російський диктатор Володимир Путін.

Володимир Огризко в ефірі Radio NV зауважив, що нинішній переговорний процес фактично повторює сценарій, на якому наполягала Москва. Дипломат зазначив, що після приходу до влади у США Дональда Трампа спочатку обговорювалася ідея припинення вогню. Україна її підтримала, однак Росія виступила проти і просувала формат широких переговорів щодо мирної угоди.

"Фактично ми зараз робимо те, що хотіла Росія – вести війну та імітувати переговори. Зараз цей процес власне і відбувається", — сказав Огризко.

Ексглава МЗС наголосив, що військові можуть обговорювати технічні параметри потенційних домовленостей лише після того, як буде ухвалене політичне рішення на найвищому рівні. За його словами, наразі позиції Києва та Москви залишаються кардинально протилежними.

Дипломат нагадав, що історія знає приклади багаторічних переговорів між США та СРСР, які тривали роками без швидких результатів.

"До прийняття політичного рішення можна створювати групи, підгрупи, комісії, все що завгодно. Це якраз Росія вміє робити фантастично. Для того, щоб імітувати бурхливий процес. По суті переговорюватися нема про що, бо політичні позиції України і Росії відрізняються кардинально. От власне і всі переговори", — підкреслив Огризко.

Огризко також підкреслив, що можливі лише два сценарії: або політична угода, яка означатиме капітуляцію України, або відсутність будь-яких рішень. Дипломат переконаний, що українське керівництво не погодиться на перший варіант.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін вважатиме успіхом у війні проти України.

Також "Коментарі" писали, що у США зробили нову заяву щодо укладання мирної угоди. Деталі після переговорів з Україною.