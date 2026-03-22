"Делаем то, что хотела РФ": что не так с мирными переговорами

Мирные переговоры о завершении войны между Украиной и Россией могут оказаться безрезультатными, если стороны не примут ключевых политических решений. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя дипломатические консультации с участием украинской делегации в США.

Российский диктатор Владимир Путин.

Владимир Огрызко в эфире Radio NV отметил, что нынешний переговорный процесс фактически повторяет сценарий, на котором настаивала Москва. Дипломат отметил, что после прихода к власти в США Дональда Трампа поначалу обсуждалась идея прекращения огня. Украина ее поддержала, однако Россия выступила против и продвигала формат широких переговоров по мирному соглашению.

"Фактически мы сейчас делаем то, что хотела Россия – вести войну и имитировать переговоры. Сейчас этот процесс, собственно, и происходит", — сказал Огрызко.

Экс-глава МИД подчеркнул, что военные могут обсуждать технические параметры потенциальных договоренностей только после того, как будет принято политическое решение на самом высоком уровне. По его словам, сейчас позиции Киева и Москвы остаются кардинально противоположными.

Дипломат напомнил, что история знает примеры многолетних переговоров между США и СССР, которые продолжались без скорых результатов.

"До принятия политического решения можно создавать группы, подгруппы, комиссии, все что угодно. Это как раз Россия умеет делать фантастически. Для того чтобы имитировать бурный процесс. По сути переговариваться не о чем, потому что политические позиции Украины и России отличаются кардинально. Вот собственно и все переговоры", — подчеркнул Огрызко.

Огрызко также подчеркнул, что возможны только два сценария: либо политическое соглашение, означающее капитуляцию Украины, либо отсутствие каких-либо решений. Дипломат уверен, что украинское руководство не согласится на первый вариант.

