"Делаем то, что хотела РФ": что не так с мирными переговорами

Мирные переговоры о завершении войны между Украиной и Россией могут оказаться безрезультатными, если стороны не примут ключевых политических решений. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя дипломатические консультации с участием украинской делегации в США.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Огрызко в эфире Radio NV отметил, что нынешний переговорный процесс фактически повторяет сценарий, на котором настаивала Москва. Дипломат отметил, что после прихода к власти в США Дональда Трампа поначалу обсуждалась идея прекращения огня. Украина ее поддержала, однако Россия выступила против и продвигала формат широких переговоров по мирному соглашению.
Экс-глава МИД подчеркнул, что военные могут обсуждать технические параметры потенциальных договоренностей только после того, как будет принято политическое решение на самом высоком уровне. По его словам, сейчас позиции Киева и Москвы остаются кардинально противоположными.
Дипломат напомнил, что история знает примеры многолетних переговоров между США и СССР, которые продолжались без скорых результатов.
Огрызко также подчеркнул, что возможны только два сценария: либо политическое соглашение, означающее капитуляцию Украины, либо отсутствие каких-либо решений. Дипломат уверен, что украинское руководство не согласится на первый вариант.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин будет считать успехом в войне против Украины.
Также "Комментарии" писали, что в США сделали новое заявление о заключении мирного соглашения. Подробности после переговоров с Украиной.