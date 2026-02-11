Різкий поворот у 2025: хто тепер фінансує українську оборону

У 2025 році країни Європи наростили військову допомогу Україні на 67%, тоді як Сполучені Штати скоротили її на 99%. Про це свідчать дані аналітичного проєкту Ukraine Support Tracker.

США на 99% скоротила допомогу Україні

За інформацією дослідників, у 2022–2024 роках США щороку в середньому виділяли Україні близько €17,3 млрд військової допомоги та ще €13,3 млрд фінансової й гуманітарної підтримки. Проте у 2025 році було зафіксовано лише один військовий пакет обсягом €0,4 млрд і жодних нових фінансових чи гуманітарних зобов’язань.

На цьому тлі Європа значно посилила свою роль. Окрім військових пакетів, фінансова та гуманітарна допомога з боку європейських партнерів перевищила середній рівень 2022–2024 років на 59%.

Аналітики зазначають, що попри різке скорочення американської участі, загальний обсяг міжнародної допомоги Україні залишився відносно стабільним саме завдяки активності європейських держав.

Водночас змінюється структура підтримки. Зростає частка закупівель безпосередньо в українського оборонно-промислового комплексу. Якщо наприкінці 2024 року на такі закупівлі припадало лише 4% військової допомоги, що надавалася через механізм закупівель, то станом на кінець 2025 року цей показник зріс до 22%.

Також посилюється роль інституцій Європейського Союзу. Якщо у 2022 році через механізми ЄС проходило близько 50% фінансової та гуманітарної допомоги, то у 2025 році — вже 90%. Водночас військова підтримка досі значною мірою залежить від рішень окремих європейських держав.

Експерти наголошують, що тенденція 2025 року свідчить про поступове зміщення центру ваги підтримки України від США до Європи.

