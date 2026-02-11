logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Різкий поворот у 2025: хто тепер фінансує українську оборону
commentss НОВИНИ Всі новини

Різкий поворот у 2025: хто тепер фінансує українську оборону

У 2025 році Європа суттєво збільшила допомогу Україні, компенсувавши майже повне скорочення військової підтримки з боку США

11 лютого 2026, 19:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У 2025 році країни Європи наростили військову допомогу Україні на 67%, тоді як Сполучені Штати скоротили її на 99%. Про це свідчать дані аналітичного проєкту Ukraine Support Tracker.

Різкий поворот у 2025: хто тепер фінансує українську оборону

США на 99% скоротила допомогу Україні

За інформацією дослідників, у 2022–2024 роках США щороку в середньому виділяли Україні близько €17,3 млрд військової допомоги та ще €13,3 млрд фінансової й гуманітарної підтримки. Проте у 2025 році було зафіксовано лише один військовий пакет обсягом €0,4 млрд і жодних нових фінансових чи гуманітарних зобов’язань.

На цьому тлі Європа значно посилила свою роль. Окрім військових пакетів, фінансова та гуманітарна допомога з боку європейських партнерів перевищила середній рівень 2022–2024 років на 59%.

Аналітики зазначають, що попри різке скорочення американської участі, загальний обсяг міжнародної допомоги Україні залишився відносно стабільним саме завдяки активності європейських держав.

Водночас змінюється структура підтримки. Зростає частка закупівель безпосередньо в українського оборонно-промислового комплексу. Якщо наприкінці 2024 року на такі закупівлі припадало лише 4% військової допомоги, що надавалася через механізм закупівель, то станом на кінець 2025 року цей показник зріс до 22%.

Також посилюється роль інституцій Європейського Союзу. Якщо у 2022 році через механізми ЄС проходило близько 50% фінансової та гуманітарної допомоги, то у 2025 році — вже 90%. Водночас військова підтримка досі значною мірою залежить від рішень окремих європейських держав.

Експерти наголошують, що тенденція 2025 року свідчить про поступове зміщення центру ваги підтримки України від США до Європи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що за прогнозом Національного банку України у 2026 році ще приблизно 200 тисяч українців можуть залишити країну.



Джерело: https://www.kielinstitut.de/publications/europe-steps-up-ukraine-support-after-four-years-of-war-19486/
