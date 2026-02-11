Нова хвиля виїзду українців у 2026 році: скільки людей можуть покинути країну

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що за прогнозом Національного банку України у 2026 році ще приблизно 200 тисяч українців можуть залишити країну.

Українці масово покидають країну

Водночас, за його словами, вже з 2027 року прогнозується поступове повернення громадян. У 2028 році кількість тих, хто повернеться до України, може сягнути близько 500 тисяч осіб.

Гетманцев зазначив, що повернення українців матиме позитивний вплив на економіку, зокрема на ринок праці. За оцінками НБУ, це дозволить знизити рівень безробіття до 9%.

Окрему увагу нардеп приділив житловому питанню. Він підкреслив, що одним із ключових стимулів для повернення стане доступність власного житла. Саме тому держава має запровадити масштабну програму доступної іпотеки.

За словами Гетманцева, питання житла стане визначальним фактором для багатьох українців, які ухвалюватимуть рішення — залишатися за кордоном чи повертатися додому після війни.

