Новая волна выезда украинцев в 2026 году: сколько людей могут покинуть страну

Ткачова Марія
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что по прогнозу Национального банка Украины в 2026 году еще примерно 200 тысяч украинцев могут покинуть страну.
Украинцы массово покидают страну
В то же время, по его словам, уже с 2027 года прогнозируется постепенное возвращение граждан. В 2028 году количество вернущихся в Украину может достигнуть около 500 тысяч человек.
Гетманцев отметил, что возвращение украинцев будет иметь положительное влияние на экономику, в частности, на рынок труда. По оценкам НБУ, это позволит снизить уровень безработицы до 9%.
Отдельное внимание нардеп уделил жилищному вопросу. Он подчеркнул, что одним из ключевых стимулов для возвращения станет доступность собственного жилья. Именно поэтому государство должно внедрить масштабную программу доступной ипотеки.
По словам Гетманцева, вопрос жилья станет определяющим фактором для многих украинцев, которые будут принимать решение — оставаться за границей или возвращаться домой после войны.