Главная Новости Общество Война с Россией Новая волна выезда украинцев в 2026 году: сколько людей могут покинуть страну
НОВОСТИ

Новая волна выезда украинцев в 2026 году: сколько людей могут покинуть страну

В 2026 году еще около 200 тысяч украинцев могут выехать за границу, однако уже с 2027-го ожидается обратная тенденция — постепенное возвращение граждан

11 февраля 2026, 18:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что по прогнозу Национального банка Украины в 2026 году еще примерно 200 тысяч украинцев могут покинуть страну.

В то же время, по его словам, уже с 2027 года прогнозируется постепенное возвращение граждан. В 2028 году количество вернущихся в Украину может достигнуть около 500 тысяч человек.

Гетманцев отметил, что возвращение украинцев будет иметь положительное влияние на экономику, в частности, на рынок труда. По оценкам НБУ, это позволит снизить уровень безработицы до 9%.

Отдельное внимание нардеп уделил жилищному вопросу. Он подчеркнул, что одним из ключевых стимулов для возвращения станет доступность собственного жилья. Именно поэтому государство должно внедрить масштабную программу доступной ипотеки.

По словам Гетманцева, вопрос жилья станет определяющим фактором для многих украинцев, которые будут принимать решение — оставаться за границей или возвращаться домой после войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский военный с позывным Осман публично поддержал решение Верховной Рады относительно принудительной эвакуации детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, заявив, что критики этого шага просто не видели настоящих последствий войны.
По его словам, выступающие против такого решения люди изменили бы свое мнение, если бы собственноручно участвовали в разборе завалов после обстрелов и вытаскивали тела погибших детей. Осман отмечает, что нередко родителей заранее предупреждают об опасности, но они все равно остаются в надежде, что "пронесет". Военный отмечает: в таких ситуациях ответственность перекладывается на тех, кто обороняет города, ведь именно защитников обвиняют в том, что населенный пункт уничтожают обстрелы. По его мнению, это искаженное восприятие реальности войны.



Источник: https://t.me/getmantsevdanil/11280
