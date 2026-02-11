Військові виклали свою жорстку позицію стосовно насильної евакуації дітей із бойових зон

Український військовий з позивним Осман публічно підтримав рішення Верховної Ради щодо примусової евакуації дітей із територій активних бойових дій без згоди батьків, заявивши, що критики цього кроку просто не бачили справжніх наслідків війни.

Військові про насильну евакуацію дітей із зон бойових дій

За його словами, люди, які виступають проти такого рішення, змінили б свою думку, якби власноруч брали участь у розборі завалів після обстрілів і витягували тіла загиблих дітей. Осман зазначає, що нерідко батьків заздалегідь попереджають про небезпеку, але вони все одно залишаються, сподіваючись, що "пронесе".

Військовий наголошує: у таких ситуаціях відповідальність перекладається на тих, хто обороняє міста, адже саме захисників звинувачують у тому, що населений пункт знищують обстрілами. На його думку, це спотворене сприйняття реальності війни.

Осман заявив, що життя дитини є безумовним пріоритетом, навіть якщо це означає тимчасове перебування в дитячому будинку. Він переконаний, що краще дитина буде живою і в безпеці, ніж загине через рішення дорослих залишатися в зоні бойових дій.

Військовий також підкреслив, що особисто заради безпеки своєї дитини погодився б виїхати за кордон і працювати без відпочинку, аби гарантувати їй життя. Якщо ж хтось свідомо прагне опинитися на території Росії, за його словами, це можна зробити через Європу, а не наражаючи дітей на смертельний ризик у прифронтових містах.

Реакція Османа стала однією з найжорсткіших відповідей на критику рішення парламенту і відображає позицію багатьох військових, які щодня бачать наслідки обстрілів цивільної інфраструктури.

Нагадуємо, раніше портал повідомляв про те, що в Україні запровадили механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій без згоди батьків або законних представників. Відповідне рішення підтримала Верховна Рада України, повідомили в Мінестерстві внутрішніх справ України.