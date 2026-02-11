logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные изложили свою жесткую позицию по поводу насильственной эвакуации детей из боевых зон
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные изложили свою жесткую позицию по поводу насильственной эвакуации детей из боевых зон

Военный с позывным Осман жестко отреагировал на решение Верховной Рады разрешить принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий без согласия родителей

11 февраля 2026, 01:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский военный с позывным Осман публично поддержал решение Верховной Рады о принудительной эвакуации детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, заявив, что критики этого шага просто не видели подлинных последствий войны.

Военные изложили свою жесткую позицию по поводу насильственной эвакуации детей из боевых зон

Военные о насильственной эвакуации детей из зон боевых действий

По его словам, выступающие против такого решения люди изменили бы свое мнение, если бы собственноручно участвовали в разборе завалов после обстрелов и вытаскивали тела погибших детей. Осман отмечает, что часто родителей заблаговременно предупреждают об угрозы, но они все равно остаются, надеясь, что "пронесет".

Военный отмечает: в таких ситуациях ответственность перекладывается на тех, кто обороняет города, ведь именно защитников обвиняют в том, что населенный пункт уничтожают обстрелы. По его мнению, это искаженное восприятие реальности войны.

Осман заявил, что жизнь ребенка является безусловным приоритетом, даже если это означает временное пребывание в детском доме. Он убежден, что лучше ребенок будет жив и в безопасности, чем погибнет из-за решения взрослых оставаться в зоне боевых действий.

Военный также подчеркнул, что лично ради безопасности своего ребенка согласился бы уехать за границу и работать без отдыха, чтобы гарантировать ему жизнь. Если же кто-то сознательно стремится оказаться на территории России, по его словам, это можно сделать через Европу, а не подвергая детей смертельному риску в прифронтовых городах.

Османская реакция стала одним из самых жестких ответов на критику решения парламента и отражает позицию многих военных, которые ежедневно видят последствия обстрелов гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее портал сообщал о том, что в Украине ввели механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий без согласия родителей или законных представителей. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада Украины, сообщили в министерстве внутренних дел Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/stanislav_osman/10294
Теги:

Новости

Все новости