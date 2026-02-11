Военные изложили свою жесткую позицию по поводу насильственной эвакуации детей из боевых зон

Украинский военный с позывным Осман публично поддержал решение Верховной Рады о принудительной эвакуации детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, заявив, что критики этого шага просто не видели подлинных последствий войны.

Военные о насильственной эвакуации детей из зон боевых действий

По его словам, выступающие против такого решения люди изменили бы свое мнение, если бы собственноручно участвовали в разборе завалов после обстрелов и вытаскивали тела погибших детей. Осман отмечает, что часто родителей заблаговременно предупреждают об угрозы, но они все равно остаются, надеясь, что "пронесет".

Военный отмечает: в таких ситуациях ответственность перекладывается на тех, кто обороняет города, ведь именно защитников обвиняют в том, что населенный пункт уничтожают обстрелы. По его мнению, это искаженное восприятие реальности войны.

Осман заявил, что жизнь ребенка является безусловным приоритетом, даже если это означает временное пребывание в детском доме. Он убежден, что лучше ребенок будет жив и в безопасности, чем погибнет из-за решения взрослых оставаться в зоне боевых действий.

Военный также подчеркнул, что лично ради безопасности своего ребенка согласился бы уехать за границу и работать без отдыха, чтобы гарантировать ему жизнь. Если же кто-то сознательно стремится оказаться на территории России, по его словам, это можно сделать через Европу, а не подвергая детей смертельному риску в прифронтовых городах.

Османская реакция стала одним из самых жестких ответов на критику решения парламента и отражает позицию многих военных, которые ежедневно видят последствия обстрелов гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее портал сообщал о том, что в Украине ввели механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий без согласия родителей или законных представителей. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада Украины, сообщили в министерстве внутренних дел Украины.