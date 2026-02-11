Резкий поворот в 2025 году: кто теперь финансирует украинскую оборону

В 2025 году страны Европы нарастили военную помощь Украине на 67%, в то время как Соединенные Штаты сократили ее на 99%. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта Ukraine Support Tracker.

США на 99% сократили помощь Украине

По информации исследователей, в 2022–2024 годах США ежегодно в среднем выделяли Украине около €17,3 млрд. военной помощи и еще €13,3 млрд. финансовой и гуманитарной поддержки. Однако в 2025 году был зафиксирован только один военный пакет в размере €0,4 млрд и никаких новых финансовых или гуманитарных обязательств.

На этом фоне Европа существенно усилила свою роль. Кроме военных пакетов финансовая и гуманитарная помощь со стороны европейских партнеров превысила средний уровень 2022-2024 годов на 59%.

Аналитики отмечают, что, несмотря на резкое сокращение американского участия, общий объем международной помощи Украине остался относительно стабильным благодаря активности европейских государств.

В то же время меняется структура поддержки. Растет доля закупок непосредственно у украинского оборонно-промышленного комплекса. Если в конце 2024 года на такие закупки приходилось только 4% военной помощи, которая предоставлялась через механизм закупок, то к концу 2025 года этот показатель вырос до 22%.

Также усиливается роль институтов Европейского Союза. Если в 2022 году через механизмы ЕС проходило около 50% финансовой и гуманитарной помощи, то в 2025 году уже 90%. В то же время военная поддержка все еще в значительной степени зависит от решений отдельных европейских государств.

Эксперты отмечают, что тенденция 2025 свидетельствует о постепенном смещении центра тяжести поддержки Украины от США в Европу.

