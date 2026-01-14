Рішення ухвалено: до якого числа Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці. Відповідний правовий режим діятиме щонайменше до 3 травня 2026 року.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні народні обранці ухвалили законопроєкти №14366 — про продовження воєнного стану, а також №14367 — про продовження строку проведення загальної мобілізації. Напередодні документи до Ради вніс президент Володимир Зеленський.

"За" продовження воєнного стану та мобілізації віддали голоси 333 і 312 нардепів відповідно.

Варто зауважити, що це вже 18-те продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

В Україні воєнний стан діє через повномасштабну агресію Росії, розпочату 24 лютого 2022 року.

Під час воєнного стану держава може: посилювати охорону громадського порядку; обмежувати деякі права громадян (пересування, масові зібрання тощо); запроваджувати трудову повинність або мобілізацію; використовувати майно для потреб оборони; посилювати контроль над інформаційним простором.

Також майже по всій країні (за виключенням Закарпатської області) діє комендантська година — це період у межах якого людям заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Раніше повідомлялося – глава української держави Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.



