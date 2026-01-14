logo

Решение принято: до какого числа Совет продлил военное положение и мобилизацию

"За" продолжение военного положения и мобилизации отдали голоса 333 и 312 нардепов соответственно

14 января 2026, 14:14
Кравцев Сергей

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на три месяца. Соответствующий правовой режим будет действовать не менее 3 мая 2026 года.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Сегодня народные избранники приняли законопроекты №14366 – о продлении военного положения, а также №14367 – о продлении срока проведения общей мобилизации. В преддверии документов в Раду внес президент Владимир Зеленский.

"За" продолжение военного положения и мобилизации отдали голоса 333 и 312 нардепов соответственно.                   

Следует заметить, что это уже 18-е продолжение военного положения с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В Украине военное положение действует из-за полномасштабной агрессии России, начатой 24 февраля 2022 года.

Во время военного положения правительство может: усиливать охрану публичного порядка; ограничивать некоторые права граждан (передвижения, массовые собрания и т.п.); вводить трудовую повинность или мобилизацию; использовать имущество для нужд обороны; усиливать контроль за информационным пространством.

Также почти по всей стране (за исключением Закарпатской области) действует комендантский час — это период, в пределах которого людям запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Ранее сообщалось – глава украинского государства Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение общей мобилизации еще на 90 суток.




