Річниця Плана Перемоги Зеленського: чому українцям час запасатися пігулками перед Будапештом-2

Гірка іронія у тому, що черговий розворот під час вчорашньої розмови Трампа і путіна співпала з річницею Плана Перемоги Зеленського. Це історична закономірність: якщо у тебе нема власного реалістичного плану, ти стаєш заручником торгів інших гравців. Один з яких – ще той шоумен. Таку думку висловив екс-генпрокурор, політик Юрій Луценко.

План Перемоги Зеленського. Фото: з відкритих джерел

"Якщо ти не забезпечив власних ракет, то покладаєшся на американські Томагавки. Якщо ти віддав свої копалини без гарантій безпеки, то ти можеш лише спостерігати, як ворог використовує свої рідкоземели для зміни позиції Трампа. Якщо ти так і не прикрив лавочку московської церкви, то будеш маскувати її підривну діяльність "європейським підходом до свободи совісті", — зазначає екс-генпрокурор.

За його словами, тому Володимиру Зеленському залишається втішатися "двостороннім обідом в неформальній обстановці", а українцям – запасатися пігулками перед Будапештом-2.

Юрій Луценко наголошує, квінтесенцією аналізу політики влади воюючої країни стало вчорашнє розслідування Громадського про те, як міністр цифрової трансформації сприяє бронюванню ІТ-спеціалістів для інтернет-казино, у тому числі – з російськими зв’язками.

Політик називає дуже показовим те, що вчорашній дзвінок Трампу був за ініціативою путіна. За словам Гончаренка, для занепокоєння у путіна є справді декілька причин. Перша з них – поставки Україні ракет Tomahawk. За інформацією нардепа, у Пентагоні вже готовий план щодо Tomahawk для України – не лише перелік ракет, а й варіанти розгортання та пріоритетні цілі.

Друга причина стурбованості путіна – нафта. Як пише Reuters, Індія вже скоротила закупівлі російської нафти на 50%. США тиснуть – і через Моді, і через Китай. Нафтові доходи рф впали на 20%, удари по НПЗ тривають, дефіцит пального зростає. Без Індії – для путіна це буде катастрофа. Тому не дивно, що він миттєво погодився на зустріч із Трампом у Будапешті – без затягувань і прелюдій, як це було раніше.



