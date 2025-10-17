Годовщина Плана Победы Зеленского: почему украинцам пора запасаться таблетками перед Будапештом-2

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Горькая ирония состоит в том, что очередной разворот во время вчерашнего разговора Трампа и Путина совпали с годовщиной Плана Победы Зеленского. Это историческая закономерность: если у тебя нет собственного реалистического плана, ты становишься заложником торгов других игроков. Один из которых – еще тот шоумен. Такое мнение высказал экс-генпрокурор, политик Юрий Луценко.
План Победы Зеленского. Фото: из открытых источников
По его словам, поэтому Владимиру Зеленскому остается утешаться "двусторонним обедом в неформальной обстановке", а украинцам – запасаться таблетками перед Будапештом-2.
Юрий Луценко отмечает, что квинтэссенцией анализа политики власти воюющей страны стало вчерашнее расследование Общественного о том, как министр цифровой трансформации способствует бронированию ИТ-специалистов для интернет-казино, в том числе – с российскими связями.
Читайте на портале "Комментарии" — нардеп Алексей Гончаренко назвал минимум два важных момента, красноречиво указывающих на то, что сейчас как никогда может быть объявлено, если не о прекращении войны, то о заморозке боевых действий.
Политик называет очень показательным, что вчерашний звонок Трампа был по инициативе путина. По словам Гончаренко, для беспокойства у путина действительно несколько причин. Первая из них – поставки Украине ракет Tomahawk. По информации нардепа, в Пентагоне уже готов план по Tomahawk для Украины – не только перечень ракет, но и варианты развертывания и приоритетные цели.
Вторая причина обеспокоенности путина – нефть. Как пишет Reuters, Индия уже сократила закупки российской нефти на 50%. США давят – и через Моде, и через Китай. Нефтяные доходы России упали на 20%, удары по НПЗ продолжаются, дефицит горючего растет. Без Индии – для путина это будет крушение. Поэтому неудивительно, что он мгновенно согласился на встречу с Трампом в Будапеште – без затягиваний и прелюдий, как это было раньше.