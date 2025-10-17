logo

Годовщина Плана Победы Зеленского: почему украинцам пора запасаться таблетками перед Будапештом-2

Разговор Трампа и Путина совпал с годовщиной Плана Победы Зеленского.

17 октября 2025, 14:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Горькая ирония состоит в том, что очередной разворот во время вчерашнего разговора Трампа и Путина совпали с годовщиной Плана Победы Зеленского. Это историческая закономерность: если у тебя нет собственного реалистического плана, ты становишься заложником торгов других игроков. Один из которых – еще тот шоумен. Такое мнение высказал экс-генпрокурор, политик Юрий Луценко.

Годовщина Плана Победы Зеленского: почему украинцам пора запасаться таблетками перед Будапештом-2

План Победы Зеленского. Фото: из открытых источников

"Если ты не обеспечил собственные ракеты, то полагаешься на американские Томагавки. Если ты отдал свои ископаемые без гарантий безопасности, то можешь лишь наблюдать, как враг использует свои редкоземели для изменения позиции Трампа. Если ты так и не прикрыл лавочку московской церкви, то будешь маскировать ее подрывную деятельность "европейским подходом к свободе совести", – отмечает экс-генпрокурор.

По его словам, поэтому Владимиру Зеленскому остается утешаться "двусторонним обедом в неформальной обстановке", а украинцам – запасаться таблетками перед Будапештом-2.

Юрий Луценко отмечает, что квинтэссенцией анализа политики власти воюющей страны стало вчерашнее расследование Общественного о том, как министр цифровой трансформации способствует бронированию ИТ-специалистов для интернет-казино, в том числе – с российскими связями.

Читайте на портале "Комментарии" — нардеп Алексей Гончаренко назвал минимум два важных момента, красноречиво указывающих на то, что сейчас как никогда может быть объявлено, если не о прекращении войны, то о заморозке боевых действий.

Политик называет очень показательным, что вчерашний звонок Трампа был по инициативе путина. По словам Гончаренко, для беспокойства у путина действительно несколько причин. Первая из них – поставки Украине ракет Tomahawk. По информации нардепа, в Пентагоне уже готов план по Tomahawk для Украины – не только перечень ракет, но и варианты развертывания и приоритетные цели.

Вторая причина обеспокоенности путина – нефть. Как пишет Reuters, Индия уже сократила закупки российской нефти на 50%. США давят – и через Моде, и через Китай. Нефтяные доходы России упали на 20%, удары по НПЗ продолжаются, дефицит горючего растет. Без Индии – для путина это будет крушение. Поэтому неудивительно, что он мгновенно согласился на встречу с Трампом в Будапеште – без затягиваний и прелюдий, как это было раньше.




