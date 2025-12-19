logo_ukra

Рибам на корм: дрони допомагають йти рибам на корм судну «тіньового флоту» РФ

Танкер «тіньового флоту» Росії, який використовувався для перевалки нафтопродуктів, зазнав серйозних пошкоджень після атаки безпілотників і почав йти під воду безпосередньо біля стратегічного нафтотерміналу.

19 грудня 2025, 01:34
Атакований у порту Ростова-на-Дону російський танкер "тіньового флоту" РФ почав тонути поряд із морським терміналом Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Про це повідомляє ASTRA.

Рибам на корм: дрони допомагають йти рибам на корм судну «тіньового флоту» РФ

Російський танкер почав тонути біля стратегічного нафтозаводу

За даними журналістів, безпілотники уразили судно, яке перебувало безпосередньо біля терміналу з перевалки нафтопродуктів Новошахтинського ЗНП. Саме цей район Сили оборони України атакували й раніше – 15 грудня пожежа після удару спалахнула приблизно за 850 метрів від нині пошкодженого танкера.

Очевидці повідомляють, що після атаки корма судна почала швидко підтоплюватися – вода дійшла майже до надбудови. Район інциденту було негайно оцеплено, а сам танкер обгородили боновими загородженнями через ризик витоку нафтопродуктів.

Як зазначають джерела ASTRA в екстрених службах регіону, під удар потрапив танкер "Валерій Горчаков". Дані сервісу MarineTraffic підтверджують, що судно перебувало саме біля нафтотерміналу в момент атаки.

Унаслідок удару були пошкоджені ходова рубка та корпус танкера, у машинному й румпельному відділеннях утворилися пробоїни, спалахнула пожежа. Загинули двоє членів екіпажу, ще троє отримали поранення.

Варто зазначити, що "Валерій Горчаков" – судно з довгою історією: його побудували ще у 1969 році, а у 2004-му переобладнали в нафтоналивний танкер для перевезення нафтопродуктів усіх класів.

Танкер перебуває під санкціями США, Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та Швейцарії. За даними ГУР МО України, судно також заходило в порти на тимчасово окупованих Росією територіях, що робить його частиною нелегальної логістики агресора.

Ураження ще одного судна "тіньового флоту" РФ біля стратегічного нафтотерміналу вкотре демонструє вразливість російської нафтової інфраструктури та реальні наслідки війни, яку Кремль розв’язав проти України.

Нагадаємо, до того портал "Коментарі" повідомляв, що втрати російських військ на Покровському та Мирноградському напрямках зросли приблизно на 30% через активізацію штурмових дій.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
