Рыбам на корм: дроны помогают идти рыбам на корм судну «теневого флота» РФ

Атакуемый в порту Ростова-на-Дону российский танкер "теневого флота" РФ начал тонуть рядом с морским терминалом Новошахтинского завода нефтепродуктов. Об этом сообщает ASTRA.

Российский танкер начал тонуть у стратегического нефтезавода

По данным журналистов, беспилотники поразили судно, находившееся непосредственно возле терминала по перевалке нефтепродуктов Новошахтинского ЗНП. Именно этот район Силы обороны Украины атаковали и раньше – 15 декабря пожар после удара вспыхнул примерно в 850 метрах от ныне поврежденного танкера.

Очевидцы сообщают, что после атаки корма судно начало быстро подтапливаться – вода дошла почти до надстройки. Район инцидента был немедленно оцеплен, а сам танкер огородили боновыми заграждениями из-за риска утечки нефтепродуктов.

Как отмечают источники ASTRA в экстренных службах региона, под удар попал танкер Валерий Горчаков. Данные сервиса MarineTraffic подтверждают, что судно находилось у нефтетерминала в момент атаки.

В результате удара были повреждены ходовая рубка и корпус танкера, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, вспыхнул пожар. Погибли два члена экипажа, еще трое получили ранения.

Стоит отметить, что "Валерий Горчаков" – судно с длинной историей: его построили еще в 1969 году, а в 2004 переоборудовали в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.

Танкер находится под санкциями США, Европейского Союза, Великобритании, Канады и Швейцарии. По данным ГУР МО Украины, судно также заходило в порты на временно оккупированных Россией территориях, что делает его частью нелегальной логистики агрессора.

Поражение еще одного судна "теневого флота" РФ у стратегического нефтетерминала в очередной раз демонстрирует уязвимость российской нефтяной инфраструктуры и реальные последствия войны, которую Кремль развязал против Украины.

