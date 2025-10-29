РФ зруйнувала 60% газових об'єктів України: на Заході попереджають про загрозу тотального блекауту

Російські війська, схоже, планують знову використати холод як інструмент тиску у війні проти України цієї зими. Про це повідомляє Bild.

Атака РФ на Україну (фото з відкритих джерел)

Окупанти цілеспрямовано атакують критичні енергетичні об’єкти — вугільні електростанції, газосховища та підстанції, намагаючись залишити мільйони українців без світла і тепла.

З початку повномасштабного вторгнення об’єкти компанії DTEK зазнали понад 210 ракетних і дронових ударів, з яких 54 прийшлися лише на одну електростанцію. Пошкоджень також зазнав "Нафтогаз" — один із його об’єктів росіяни обстріляли шістьма ракетами поспіль.

Голова компанії Сергій Корецький закликав українців економно використовувати енергоресурси: "Очевидно, що російські терористи не зупиняться. Це вже впливає на обсяги нашого видобутку, і нам доводиться компенсувати дефіцит імпортом".

Наразі близько 60% газової інфраструктури України перебуває у пошкодженому стані. Експерти застерігають: у разі масштабного збою енергосистеми країна може зіткнутися з енергетичним колапсом.

Київ не приховує занепокоєння — прийдешня зима може стати найважчою від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що британський журналіст і геополітичний аналітик Роджер Бойєс опублікував колонку у The Times, у якій заявив, що без нової хвилі західної підтримки Україна може не витримати до весни. На його думку, Київ опинився на межі фінансового виснаження, а Європа та США демонструють втому від війни.

Роджер Бойєс пише, що попри героїзм українців і вдалі операції проти російської інфраструктури, це не змінює загальної динаміки війни. Аналітик вважає, що Заходу бракує не лише політичної волі, а й фінансових ресурсів, аби підтримувати Україну на належному рівні.



Бойєс прогнозує, що зима може стати "останнім боєм Зеленського" — часом, коли Росія спробує зламати українську оборону та підготуватися до нового наступу навесні. Він зауважує, що Кремль може вдатися до більш концентрованого наступу на сході, а потім спробувати просунутися глибше вглиб країни.