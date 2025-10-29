logo

Война с Россией РФ разрушила 60% газовых объектов Украины: на Западе предупреждают об угрозе тотального блекаута
НОВОСТИ

РФ разрушила 60% газовых объектов Украины: на Западе предупреждают об угрозе тотального блекаута

РФ целенаправленно наносит удары по ключевым объектам энергетики Украины.

29 октября 2025, 19:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российские войска, похоже, планируют снова использовать холод как инструмент давления в войне против Украины этой зимой. Об этом сообщает Bild.

РФ разрушила 60% газовых объектов Украины: на Западе предупреждают об угрозе тотального блекаута

Атака РФ на Украину (фото из открытых источников)

Оккупанты целенаправленно атакуют критические энергетические объекты — угольные электростанции, газохранилища и подстанции, пытаясь оставить миллионы украинцев без света и тепла.

С начала полномасштабного вторжения объекты компании DTEK получили более 210 ракетных и дроновых ударов, из которых 54 пришлись только на одну электростанцию. Повреждение также получил "Нафтогаз" — один из его объектов россияне обстреляли шестью ракетами подряд.

Глава компании Сергей Корецкий призвал украинцев экономно использовать энергоресурсы: "Очевидно, что российские террористы не остановятся. Это уже влияет на объем нашей добычи, и нам приходится компенсировать дефицит импортом".

В настоящее время около 60% газовой инфраструктуры Украины находятся в поврежденном состоянии. Эксперты предостерегают: в случае масштабного сбоя энергосистемы страна может столкнуться с энергетическим коллапсом.

Киев не скрывает обеспокоенность — грядущая зима может стать самой тяжелой с начала полномасштабной войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы ританский журналист и геополитический аналитик Роджер Бойес опубликовал колонку в The Times, в которой заявил, что без новой волны западной поддержки Украина может не выдержать до весны. По его мнению, Киев оказался на грани финансового истощения, а Европа и США демонстрируют усталость от войны.

Роджер Бойес пишет, что, несмотря на героизм украинцев и удачные операции против российской инфраструктуры, это не меняет общей динамики войны. Аналитик считает, что Западу не хватает не только политической воли, но и финансовых ресурсов, чтобы поддерживать Украину на должном уровне.

Бойес прогнозирует, что зима может стать "последним боем Зеленского" — временем, когда Россия попытается сломать украинскую оборону и подготовиться к новому наступлению весной. Он отмечает, что Кремль может прибегнуть к более концентрированному наступлению на востоке, а затем попытаться продвинуться глубже в глубь страны.



Источник: https://t.me/BILD_Russian/26243
