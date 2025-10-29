"Київ не доживе до весни": на Заході зробили тривожне попередження

Британський журналіст і геополітичний аналітик Роджер Бойєс опублікував колонку у The Times, у якій заявив, що без нової хвилі західної підтримки Україна може не витримати до весни. На його думку, Київ опинився на межі фінансового виснаження, а Європа та США демонструють втому від війни.

Україна може програти війну без західної допомоги. Фото з відкритих джерел

Роджер Бойєс пише, що попри героїзм українців і вдалі операції проти російської інфраструктури, це не змінює загальної динаміки війни. Аналітик вважає, що Заходу бракує не лише політичної волі, а й фінансових ресурсів, аби підтримувати Україну на належному рівні.

"Не хочу цього казати, але Київ не доживе до весни", — вважає Бойєс.

Бойєс прогнозує, що зима може стати "останнім боєм Зеленського" — часом, коли Росія спробує зламати українську оборону та підготуватися до нового наступу навесні. Він зауважує, що Кремль може вдатися до більш концентрованого наступу на сході, а потім спробувати просунутися глибше вглиб країни.

Аналітик наголошує, що ключова проблема полягає у фінансах. За його словами, ЄС розглядав можливість використання заморожених російських активів на понад 150 млрд євро як репараційного кредиту для України, однак юридичні перепони та страх перед Москвою блокують цей варіант.

"Якби було знайдено спосіб переказати всю суму Україні, вона могла б продовжувати боротьбу та залишитися в живих. Однак переказ готівки майже напевно був би визнаний Кремлем незаконним і оскаржений у судах", — пояснює аналітик.

Бойєс зазначає, що політична втома в Європі стає дедалі помітнішою. За його словами, Україна має достатньо коштів, щоб протриматися лише до кінця першого кварталу наступного року.

Оглядач також прогнозує, що Росія спробує зробити цю зиму "пекельною для українців", зокрема атакуючи енергетичну інфраструктуру, транспорт і міста за допомогою безпілотників. На його думку, мета таких дій полягає у спробі підірвати моральний дух населення та змусити Україну прийняти умови, вигідні Кремлю.

У підсумку Роджер Бойєс попереджає, що нинішня ситуація потребує від Заходу не декларацій, а реальних дій. Без чіткої фінансової підтримки Київ може опинитися у критичному становищі. За його словами, "Готуйтеся до миру, але він не буде чудовим".

