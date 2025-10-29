"Киев не доживет до весны": на Западе сделали тревожное предупреждение

Британский журналист и геополитический аналитик Роджер Бойес опубликовал колонку The Times, в которой заявил, что без новой волны западной поддержки Украина может не выдержать до весны. По его мнению, Киев оказался на грани финансового истощения, а Европа и США демонстрируют усталость от войны.

Украина может проиграть войну без западной помощи. Фото из открытых источников

Роджер Бойес пишет, что, несмотря на героизм украинцев и удачные операции против российской инфраструктуры, это не меняет общей динамики войны. Аналитик считает, что Западу не хватает не только политической воли, но и финансовых ресурсов, чтобы поддерживать Украину на должном уровне.

"Не хочу этого говорить, но Киев не доживет до весны", – считает Бойес.

Бойес прогнозирует, что зима может стать "последним сражением Зеленского" — временем, когда Россия попытается сломать украинскую оборону и подготовиться к новому наступлению весной. Он отмечает, что Кремль может прибегнуть к более концентрированному наступлению на востоке, а затем попытаться продвинуться дальше вглубь страны.

Аналитик отмечает, что ключевая проблема состоит в финансах. По его словам, ЕС рассматривал возможность использования замороженных российских активов более чем на 150 млрд евро в качестве репарационного кредита для Украины, однако юридические преграды и страх перед Москвой блокируют этот вариант.

"Если бы был найден способ перевести всю сумму Украине, она могла бы продолжать борьбу и остаться в живых. Однако обналичивание почти наверняка было бы признано Кремлем незаконным и обжаловано в судах", — объясняет аналитик.

Бойес отмечает, что политическая усталость в Европе становится все более заметной. По его словам, у Украины достаточно средств, чтобы продержаться только до конца первого квартала следующего года.

Обозреватель также прогнозирует, что Россия попытается сделать эту зиму "адской для украинцев", в том числе атакуя энергетическую инфраструктуру, транспорт и города с помощью беспилотников. По его мнению, цель таких действий состоит в попытке подорвать моральный дух населения и заставить Украину принять условия, выгодные Кремлю.

В итоге Роджер Бойес предупреждает, что нынешняя ситуация требует от Запада не деклараций, а реальных действий. Без четкой финансовой поддержки Киев может оказаться в критическом положении. По его словам, "Готовьтесь к миру, но он не будет замечательным".

