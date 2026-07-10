РФ знайшла новий спосіб занурити українців у хаос і паніку: розкрито шокуючий успіх Кремля

Російські війська почали застосовувати нову тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Для атак на високовольтні підстанції в прикордонних районах окупанти використовують FPV-дрони з оптоволоконним керуванням, які практично не реагують на засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідження Центру інформаційної стійкості (Centre for Information Resilience), який проаналізував відеозаписи російських атак із відкритих джерел.

Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, нові безпілотники дозволяють росіянам ефективніше долати захист українських енергооб'єктів. Якщо звичайні FPV-дрони можна придушити системами РЕБ, то оптоволоконні моделі керуються через кабель і не залежать від радіосигналу. Єдиний спосіб втратити контроль над ними — пошкодження або обрив кабелю.

Дослідники також встановили, що російські військові застосовують нову схему атак. Спочатку один безпілотник навмисно врізається у захисну сітку, створюючи прохід, після чого інший FPV-дрон проникає всередину й уражає ціль.

Починаючи з травня, такі безпілотники навчилися проникати навіть усередину бетонних захисних споруд через вентиляційні отвори. Основною ціллю стають автотрансформатори — критично важливі елементи високовольтних підстанцій.

Як пояснив керівник Київського центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пошкодження автотрансформатора може вивести з ладу весь трансформаторний вузол. Вартість лише одного такого обладнання на підстанції класу 330 кіловольт оцінюється приблизно у 3,5 млн доларів.

Аналітики підтвердили щонайменше чотири атаки на великі підстанції напругою 330 кіловольт і ще чотири удари по підстанціях класу 110 кіловольт. За інформацією проєкту DeepState, усі ці об'єкти розташовані за 16–26 кілометрів від лінії фронту.

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