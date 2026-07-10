РФ нашла новый способ погрузить украинцев в хаос и панику: раскрыт шокирующий успех Кремля

Российские войска стали применять новую тактику ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Для атак на высоковольтные подстанции в приграничных районах оккупанты используют FPV-дроны с оптоволоконным управлением, которые практически не реагируют на средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра информационной устойчивости (Centre for Information Resilience), проанализировавшего видеозаписи российских атак из открытых источников.

Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, новые беспилотники позволяют россиянам эффективнее преодолевать защиту украинских энергообъектов. Если обычные FPV-дроны можно подавить системами РЭБ, оптоволоконные модели управляются через кабель и не зависят от радиосигнала. Единственный способ потерять контроль над ними – повреждение или обрыв кабеля.

Исследователи также установили, что российские военные используют новую схему атак. Сначала один беспилотник намеренно врезается в защитную сетку, создавая проход, после чего другой FPV-дрон проникает внутрь и поражает цель.

Начиная с мая такие беспилотники научились проникать даже внутрь бетонных защитных сооружений через вентиляционные отверстия. Основной целью становятся автотрансформаторы – критически важные элементы высоковольтных подстанций.

Как пояснил руководитель Киевского центра исследований энергетики Александр Харченко, повреждение автотрансформатора может вывести из строя весь трансформаторный узел. Стоимость одного такого оборудования на подстанции класса 330 киловольт оценивается примерно в 3,5 млн долларов.

Аналитики подтвердили не менее четырех атак на большие подстанции напряжением 330 киловольт и еще четыре удара по подстанциям класса 110 киловольт. По информации проекта DeepState, все эти объекты расположены в 16–26 километрах от линии фронта.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после взрыва на складе в Вишневом открыто уголовное производство, а виновные будут нести ответственность. Кроме того, по его словам, состоятся кадровые решения в Укроборонпроме, поскольку объект принадлежал одному из предприятий концерна. Такое уточнение вызвало новые вопросы, поскольку ранее в Генеральном штабе заявляли, что состав не принадлежал Вооруженным силам Украины. Политолог Игорь Рейтерович считает, что слова президента фактически поставили точку в вопросе владельца объекта, но вместе с тем высветили серьезные проблемы в управлении оборонной сферой.