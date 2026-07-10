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Зеленський назвав власника складу у Вишневому: президента розгромили через фатальну помилку

На переконання експерта, реакція держави не повинна обмежуватися лише звільненням посадовців

10 липня 2026, 16:55
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Клименко Елена








Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після вибуху на складі у Вишневому відкрито кримінальне провадження, а винні нестимуть відповідальність. Крім того, за його словами, відбудуться кадрові рішення в Укроборонпромі, оскільки об'єкт належав одному з підприємств концерну. Таке уточнення викликало нові запитання, адже раніше в Генеральному штабі заявляли, що склад не належав Збройним силам України. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що слова президента фактично поставили крапку в питанні власника об'єкта, але водночас висвітили серйозні проблеми в управлінні оборонною сферою.

Зеленський назвав власника складу у Вишневому: президента розгромили через фатальну помилку

Фото: з відкритих джерел

"Тепер, як виявляється, це об'єкт Укроборонпрому. Що він там робив на п'ятий рік війни? Тим більше є повідомлення, що там і раніше траплялися ексцеси, але висновки не зробили", – зазначив політолог.

На думку експерта, звільнення посадовців не можуть стати єдиною реакцією держави на подію.

"Тут просто звільненнями обійтися не вийде. Ті люди, які приймали це рішення, повинні понести відповідальність. Сподіваємося, що після публічного озвучування зі сторони президента цю справу не замнуть, а доведуть до логічного завершення", – наголосив Рейтерович.

Він також звернув увагу на відсутність чіткої централізації в управлінні військовими об'єктами. За словами політолога, попри численні розмови про концентрацію повноважень у державі, в оборонній сфері досі існує плутанина з підпорядкуванням різних структур. 

"Цей невеликий бардак, по-іншому це складно назвати, дуже дивує на п'ятий рік великої війни. Централізація мала бути реалізована ще на початку повномасштабного вторгнення", – зазначив він. 

На переконання експерта, саме відсутність єдиної системи управління створює ризик затягування розслідування.

"Я не здивуюся, якщо ця справа буде дуже довго тягнутися, а відповідальність намагатимуться перекласти один на одного", – підсумував Рейтерович. 

Політолог вважає, що трагедія у Вишневому має стати приводом не лише для покарання винних, а й для перегляду принципів управління об'єктами оборонної інфраструктури, щоб подібні випадки не повторювалися в майбутньому.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може скористатися дефіцитом ракет для комплексів Patriot і найближчим часом здійснити новий масований удар по Україні. Водночас проблему нестачі ракет-перехоплювачів можна частково вирішити, якщо союзники тимчасово передадуть Україні частину власних запасів. Про це заявив авіаційний експерт, кандидат технічних наук Богдан Долінце.



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