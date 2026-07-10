Зеленский назвал владельца склада в Вишневом: президента разгромили из-за роковой ошибки



















Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после взрыва на складе в Вишневом возбуждено уголовное производство, а виновные будут нести ответственность. Кроме того, по его словам, состоятся кадровые решения в Укроборонпроме, поскольку объект принадлежал одному из предприятий концерна. Такое уточнение вызвало новые вопросы, поскольку ранее в Генеральном штабе заявляли, что состав не принадлежал Вооруженным силам Украины. Политолог Игорь Рейтерович считает , что слова президента фактически поставили точку в вопросе владельца объекта, но вместе с тем высветили серьезные проблемы в управлении оборонной сферой.

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"Теперь, как оказывается, это объект Укроборонпрома. Что он там делал на пятый год войны? Тем более есть сообщения, что там по-прежнему случались эксцессы, но выводы не сделали", — отметил политолог.

По мнению эксперта, увольнения должностных лиц не могут стать единственной реакцией государства на событие.

"Здесь просто увольнениями обойтись не получится. Те люди, которые принимали это решение, должны понести ответственность. Надеемся, что после публичного озвучивания со стороны президента это дело не замнут, а доведут до логического завершения", — подчеркнул Рейтерович.

Он также указал на отсутствие четкой централизации в управлении военными объектами. По словам политолога, несмотря на многочисленные разговоры о концентрации полномочий в государстве, в оборонной сфере до сих пор существует путаница с подчинением разных структур.

"Этот небольшой бардак, по-другому это сложно назвать, очень удивляет пятый год великой войны. Централизация должна была быть реализована еще в начале полномасштабного вторжения", — отметил он.

По мнению эксперта, именно отсутствие единой системы управления создает риск затягивания расследования.

"Я не удивлюсь, если это дело будет очень долго тянуться, а ответственность постараются переложить друг на друга", — подытожил Рейтерович.

Политолог считает, что трагедия в Вишневом должна послужить поводом не только для наказания виновных, но и для пересмотра принципов управления объектами оборонной инфраструктуры, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

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