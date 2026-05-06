РФ значно наростила атаки "Шахедами": чи справді зросла загроза від «Гербер»

Кравцев Сергей
І дня не минає, щоб ворог не атакував Україну "Шахедами". Проте останнім часом такі атаки значно збільшилися. Чому ППО може пропускати дрони "Гербера"? Чому РФ значно наростила атаки "Шахедами"? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.
Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел
Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив в ефірі "Radio NV", що Сили Протиповітряної оборони ЗСУ більше зосереджують увагу на збитті ударних дронів "шахед", а не "Гербер", бо бойова частина "шахедів" щонайменше в десять разів більша і ці дрони-камікадзе становлять набагато серйознішу загрозу.
Зокрема експерт розповів, що означає "локаційно втрачені" ворожі дрони.
Експерт зазначає, що такі дрони "Гербера" навіть інколи не несуть вибухівки.
За його словами, "Гербера" з самого початку випускалася в трьох варіантах. Перший — для відволікання ППО, другий — ударний варіант з вибухівкою десь 5 кг (більше такий дрон не потягне, бо заслабкий двигун), і третій — для розвідування.
Романенко пояснив, що на дрони типу "Гербера" вартістю максимально 2 тисячі доларів ніхто не буде ставити складне, високоякісне зв’язкове або розвідувальне обладнання. Водночас, такі дрони у прифронтових районах у деяких випадках можуть передати певну інформацію з ретранслятором на 150-180 км. На цьому можливості такого дрона вичерпуються.
Військовий експерт Іван Варченко зазначив, Росія помітно збільшила кількість атак дронами-камікадзе Shahed-136. Так окупанти хочуть компенсувати проблеми з артилерійськими снарядами.
На думку Варченка, зараз росіяни не мають можливості стрімко збільшити виробництво боєприпасів, щоб використовувати їх на фронті у звичному обсязі.
