РФ значно наростила атаки "Шахедами": чи справді зросла загроза від «Гербер»

І дня не минає, щоб ворог не атакував Україну "Шахедами". Проте останнім часом такі атаки значно збільшилися. Чому ППО може пропускати дрони "Гербера"? Чому РФ значно наростила атаки "Шахедами"? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед".

Можливості дрона типу "Гербера" не безмежні

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив в ефірі "Radio NV", що Сили Протиповітряної оборони ЗСУ більше зосереджують увагу на збитті ударних дронів "шахед", а не "Гербер", бо бойова частина "шахедів" щонайменше в десять разів більша і ці дрони-камікадзе становлять набагато серйознішу загрозу.

Зокрема експерт розповів, що означає "локаційно втрачені" ворожі дрони.

"Що таке локаційно втрачені? — Їх не бачать, де вони впали. Це відноситься виключно до дронів "Гербера". Пінопластові дрони з двигуном у 3,5 кінських сил. Створені в Китаї, випущені, все ж таки, в Росії, але китайська фірма створила. Ці дрони, за швидкісними характеристиками не відповідають "шахедам", вони набагато більш повільні. Тому, щоб не перевантажувати нашу ППО, є такий режим — селекція за швидкістю, і якщо в апаратуру ввести такий параметр "не виводити" на екран цілі,які рухаються зі швидкістю менше ніж 150 км на годину, то за ними ніхто не буде спостерігати, і вони локаційно втратяться", — сказав Романенко.

Експерт зазначає, що такі дрони "Гербера" навіть інколи не несуть вибухівки.

За його словами, "Гербера" з самого початку випускалася в трьох варіантах. Перший — для відволікання ППО, другий — ударний варіант з вибухівкою десь 5 кг (більше такий дрон не потягне, бо заслабкий двигун), і третій — для розвідування.

Романенко пояснив, що на дрони типу "Гербера" вартістю максимально 2 тисячі доларів ніхто не буде ставити складне, високоякісне зв’язкове або розвідувальне обладнання. Водночас, такі дрони у прифронтових районах у деяких випадках можуть передати певну інформацію з ретранслятором на 150-180 км. На цьому можливості такого дрона вичерпуються.

Суттєве використання кількості БПЛА нашими ворогами пов’язане з нашими успішними ударами по російських складах з боєприпасами

Військовий експерт Іван Варченко зазначив, Росія помітно збільшила кількість атак дронами-камікадзе Shahed-136. Так окупанти хочуть компенсувати проблеми з артилерійськими снарядами.

"Суттєве використання кількості БПЛА нашими ворогами пов’язане з нашими успішними ударами по російських складах з боєприпасами. Зараз місячний, можливо, півтора- чи двомісячний запас вони втратили лише впродовж кількох днів, коли були знищені склади на Кубані та в Псковській (Тверській – ред.) області", — розповів він.

На думку Варченка, зараз росіяни не мають можливості стрімко збільшити виробництво боєприпасів, щоб використовувати їх на фронті у звичному обсязі.

"Відтак, ми розуміємо, що зараз вони намагаються компенсувати якраз великою кількістю безпілотників ту велику втрату боєприпасів. Ймовірно, вони використовують ті запаси, які в них були передбачені на жовтень, листопад, грудень – зараз вони змушені їх використовувати, щоб не применшувати власну вогневу спроможність бити по українській території. Сподіваюся, що вони таки будуть змушені з часом просідати і з боєприпасами, і з безпілотниками", — додав експерт.

