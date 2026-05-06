РФ значительно нарастила атаки "Шахедами": действительно ли возросла угроза от "Гербер"

Кравцев Сергей
И дня не проходит, чтобы враг не атаковал Украину "Шахедами". Однако в последнее время подобные атаки значительно увеличились. Почему ПВО может пропускать дроны "Гербера"? Почему РФ значительно нарастила атаки "Шахедами"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко отметил в эфире "Radio NV", что Силы Противовоздушной обороны ВСУ больше сосредотачивают внимание на сбитии ударных дронов "шахед", а не "Гербер", потому что боевая часть "шахедов" по меньшей мере в десять раз серьезна.
В частности, эксперт рассказал, что означает "локационно потерянные" вражеские дроны.
Эксперт отмечает, что такие дроны Гербера даже иногда не несут взрывчатки.
По его словам, Гербера с самого начала выпускалась в трех вариантах. Первый – для отвлечения ПВО, второй – ударный вариант со взрывчаткой где-то 5 кг (больше такой дрон не потянет, потому что слабый двигатель), и третий – для разведки.
Романенко пояснил, что на дроны типа "Гербера" стоимостью максимально 2 тысяч долларов никто не будет ставить сложное, высококачественное связочное или разведывательное оборудование. В то же время такие дроны в прифронтовых районах в некоторых случаях могут передать определенную информацию с ретранслятором на 150-180 км. На этом возможности такого дрона иссякают.
Военный эксперт Иван Варченко отметил, что Россия заметно увеличила количество атак дронами-камикадзе Shahed-136. Так оккупанты хотят компенсировать проблемы с артиллерийскими снарядами.
По мнению Варченко, сейчас у россиян нет возможности стремительно увеличить производство боеприпасов, чтобы использовать их на фронте в привычном объеме.
