РФ значительно нарастила атаки "Шахедами": действительно ли возросла угроза от "Гербер"

И дня не проходит, чтобы враг не атаковал Украину "Шахедами". Однако в последнее время подобные атаки значительно увеличились. Почему ПВО может пропускать дроны "Гербера"? Почему РФ значительно нарастила атаки "Шахедами"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Возможности дрона типа "Гербера" не безграничны.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко отметил в эфире "Radio NV", что Силы Противовоздушной обороны ВСУ больше сосредотачивают внимание на сбитии ударных дронов "шахед", а не "Гербер", потому что боевая часть "шахедов" по меньшей мере в десять раз серьезна.

В частности, эксперт рассказал, что означает "локационно потерянные" вражеские дроны.

"Что такое локационно потеряны? — их не видят, где они упали. Это относится исключительно к дронам "Гербера". Пенопластовые дроны с двигателем в 3,5 лошадиных сил. Созданы в Китае, выпущены, все же, в России, но китайская фирма создала. Эти дроны, по более скоростным." Поэтому, чтобы не перегружать нашу ПВО, есть такой режим — селекция по скорости, и если в аппаратуру ввести такой параметр "не выводить" на экран цели, двигающиеся со скоростью менее 150 км в час, то за ними никто не будет наблюдать, и они локационно потеряются", — сказал Романенко.

Эксперт отмечает, что такие дроны Гербера даже иногда не несут взрывчатки.

По его словам, Гербера с самого начала выпускалась в трех вариантах. Первый – для отвлечения ПВО, второй – ударный вариант со взрывчаткой где-то 5 кг (больше такой дрон не потянет, потому что слабый двигатель), и третий – для разведки.

Романенко пояснил, что на дроны типа "Гербера" стоимостью максимально 2 тысяч долларов никто не будет ставить сложное, высококачественное связочное или разведывательное оборудование. В то же время такие дроны в прифронтовых районах в некоторых случаях могут передать определенную информацию с ретранслятором на 150-180 км. На этом возможности такого дрона иссякают.

Военный эксперт Иван Варченко отметил, что Россия заметно увеличила количество атак дронами-камикадзе Shahed-136. Так оккупанты хотят компенсировать проблемы с артиллерийскими снарядами.

"Существенное использование количества БПЛА нашими врагами связано с нашими успешными ударами по российским складам с боеприпасами. Сейчас месячный, возможно, полутора или двухмесячный запас они потеряли лишь в течение нескольких дней, когда были уничтожены склады на Кубани и в Псковской (Тверской – ред.) области", — рассказал он.

По мнению Варченко, сейчас у россиян нет возможности стремительно увеличить производство боеприпасов, чтобы использовать их на фронте в привычном объеме.

"Следовательно, мы понимаем, что сейчас они пытаются компенсировать как раз большим количеством беспилотников ту большую потерю боеприпасов. Вероятно, они используют те запасы, которые у них были предусмотрены на октябрь, ноябрь, декабрь — сейчас они вынуждены их использовать, чтобы не преуменьшать собственную огневую способность бить по всей территории. с боеприпасами и с беспилотниками", — добавил эксперт.

