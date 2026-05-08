РФ зможе розстрілювати Україну, як у тирі: Ігнат зробив тривожну заяву

Україна зіткнулася із критичним дефіцитом ракет для ключових систем протиповітряної оборони. Боєкомплект установок Patriot, NASAMS та IRIS-T швидко виснажується, а підрозділи ППО працюють в умовах жорсткої нестачі боєприпасів. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, ситуація стала настільки складною, що українським військовим доводиться буквально просити у міжнародних партнерів кілька ракет на переговорах у форматі “Рамштайн” та інших координаційних групах.

"Пускові установки в підрозділах напівпорожні і це ще м'яко сказано", — наголосив Ігнат.

Головною причиною кризи стали масштабні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України упродовж зими. За останні місяці Росія провела щонайменше 15 масованих обстрілів, під час яких сили ППО були змушені витрачати величезні обсяги дорогих ракет.

Додатковий тиск створює ситуація на Близькому Сході. Через зростання глобального попиту на системи ППО та боєприпаси конкуренція між країнами через постачання різко посилилася, що ускладнило отримання нових партій ракет для України.

У командуванні Повітряних сил визнають: ресурсів замало повноцінного прикриття всієї території країни. Тому наявні комплекси та ракети доводиться розподіляти між регіонами, щоб хоча б мінімально захистити найуразливіші напрями.

Попри дефіцит українські військові продовжують адаптуватися до нових загроз. Ігнат зазначив, що ЗСУ отримали унікальний досвід використання сучасних систем ППО, дронів-перехоплювачів та винищувачів F-16 в умовах повномасштабної війни.

Тим часом російські удари продовжуються. 6 травня війська РФ атакували центр Сум безпілотниками, один із яких потрапив до будівлі дитячого садка. Внаслідок удару загинули дві жінки, ще кілька людей отримали поранення.

Того ж дня під масовані обстріли потрапили Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та населені пункти Сумської області. На тлі виснаження запасів ракет питання посилення української ППО знову стає одним із ключових для безпеки країни.

