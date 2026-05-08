Путинское "перемирие" закончилось: Зеленский сделал важное заявление

В течение ночи, 8 мая, российская террористическая армия продолжила наносить удары по украинским позициям, несмотря на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По информации главы государства, по состоянию на 07:00 было зафиксировано более 140 обстрелов украинских позиций. Также российские войска совершили 10 штурмовых атак, больше всего — на Славянском направлении.

Кроме того, оккупанты нанесли более 850 ударов дронами различных типов, в частности FPV-дронами, "Ланцетами" и ударными беспилотниками. Не прекращалось и использование разведывательных дронов над прифронтовыми громадами.

"Все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина будет реагировать зеркально на действия России.

"Мы будем защищать наши позиции и жизни людей. Россия должна завершать свою войну, и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется", — добавил глава государства.

внутренние документы администрации президента РФ свидетельствуют о том, что Кремль не намерен идти на реальные компромиссы для завершения войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на утечку материалов из окружения заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко.




