Путінське "перемир'я" закінчилося: Зеленський зробив важливу заяву

Протягом ночі, 8 травня, російська терористична армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях, незважаючи на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "перемир'я". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За інформацією глави держави, станом на 07.00 було зафіксовано понад 140 обстрілів українських позицій. Також російські війська здійснили 10 штурмових атак, найбільше – на Слов'янському напрямку.

Крім того, окупанти завдали понад 850 ударів дронами різних типів, зокрема FPV-дронами, "ланцетами" та ударними безпілотниками. Не припинялося і використання розвідувальних дронів над прифронтовими громадами.

"Все це чітко свідчить, що з російського боку навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було", — заявив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна реагуватиме дзеркально на дії Росії.

"Ми захищатимемо наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до світу почнеться", — додав глава держави.

Читайте на порталі "Коментарі" — від Путіна озвучили ультиматум для продовження переговорів: чи є шанс на завершення війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – внутрішні документи адміністрації президента РФ свідчать, що Кремль не має наміру йти на реальні компроміси для завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на витік матеріалів із оточення заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка.



