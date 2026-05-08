РФ сможет расстреливать Украину, как в тире: Игнат сделал тревожное заявление

Украина столкнулась с критическим дефицитом ракет для ключевых систем противовоздушной обороны. Боекомплект установок Patriot, NASAMS и IRIS-T стремительно истощается, а подразделения ПВО работают в условиях жесткой нехватки боеприпасов. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Обстрел Украины.

По его словам, ситуация стала настолько сложной, что украинским военным приходится буквально просить у международных партнеров по несколько ракет на переговорах в формате “Рамштайн” и других координационных группах.

“Пусковые установки в подразделениях полупустые и это еще мягко сказано”, — подчеркнул Игнат.

Главной причиной кризиса стали масштабные российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в течение зимы. За последние месяцы Россия провела не менее 15 массированных обстрелов, во время которых силы ПВО были вынуждены расходовать огромные объемы дорогостоящих ракет.

Дополнительное давление создает и ситуация на Ближнем Востоке. Из-за роста глобального спроса на системы ПВО и боеприпасы конкуренция между странами за поставки резко усилилась, что осложнило получение новых партий ракет для Украины.

В командовании Воздушных сил признают: ресурсов недостаточно для полноценного прикрытия всей территории страны. Поэтому имеющиеся комплексы и ракеты приходится распределять между регионами, чтобы хотя бы минимально защитить наиболее уязвимые направления.

Несмотря на дефицит, украинские военные продолжают адаптироваться к новым угрозам. Игнат отметил, что ВСУ получили уникальный опыт использования современных систем ПВО, дронов-перехватчиков и истребителей F-16 в условиях полномасштабной войны.

Тем временем российские удары продолжаются. 6 мая войска РФ атаковали центр Сум беспилотниками, один из которых попал в здание детского сада. В результате удара погибли две женщины, еще несколько человек получили ранения.

В тот же день под массированные обстрелы попали Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог и населенные пункты Сумской области. На фоне истощения запасов ракет вопрос усиления украинской ПВО вновь становится одним из ключевых для безопасности страны.

