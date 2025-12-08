logo_ukra

BTC/USD

92126

ETH/USD

3160.33

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ змінила тактику ударів по енергетиці: що тепер у зоні ризику
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ змінила тактику ударів по енергетиці: що тепер у зоні ризику

Андрій Герус пояснив, що Росія ціленаправлено б’є по великих енергетичних вузлах, тоді як малі станції майже не атакуються через їхню низьку стратегічну цінність

8 грудня 2025, 12:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські терористичні війська зосереджують удари переважно на великих енергетичних підприємствах, що розташовані на значній відстані від лінії фронту. Малі та середні генерувальні об’єкти майже не потрапляють під обстріли, оскільки їхнє ураження не дає відчутного ефекту для енергосистеми. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова парламентського Комітету з питань енергетики Андрій Герус.

РФ змінила тактику ударів по енергетиці: що тепер у зоні ризику

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За його словами, росіяни цілеспрямовано б’ють по об’єктах великої потужності, які мають критичне значення для стабільної роботи системи. 

"Якщо це хоча б 100 кілометрів від лінії фронту, то обстрілюються в основному великі об’єкти", — зазначив Андрій Герус.

Він пояснив, що ураження невеликих станцій потужністю 1–10 МВт практично не впливає на енергосистему. "Ефект від таких ударів є відносно невеликим", — підкреслив посадовець. Тому ризики для малої генерації, яка не розташована поруч із фронтом, залишаються мінімальними.

Герус також наголосив, що держава робить ставку на розвиток малої генерації, адже її сила саме у кількості. "Суть полягає в тому, щоб таких невеликих об’єктів було багато", — сказав він. Для цього уряд має забезпечити сприятливі умови для інвесторів та стимулювати створення нових генерувальних станцій, які підвищуватимуть стійкість енергосистеми до масованих атак.

Як підкреслив Герус, розбудова мережі малих об’єктів стане важливим інструментом для посилення енергетичної безпеки країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масована російська атака на енергетичні об'єкти України 6 грудня змусила атомні електростанції тимчасово зменшити обсяг генерації. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.

За його словами, це вже восьмий з початку року масштабний удар Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування та локальні проблеми із забезпеченням споживачів електроенергією. Найбільші збитки припали до систем передачі та об'єктів, що відповідають за перерозподіл потужності між регіонами.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини