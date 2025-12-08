РФ змінила тактику ударів по енергетиці: що тепер у зоні ризику

Російські терористичні війська зосереджують удари переважно на великих енергетичних підприємствах, що розташовані на значній відстані від лінії фронту. Малі та середні генерувальні об’єкти майже не потрапляють під обстріли, оскільки їхнє ураження не дає відчутного ефекту для енергосистеми. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова парламентського Комітету з питань енергетики Андрій Герус.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За його словами, росіяни цілеспрямовано б’ють по об’єктах великої потужності, які мають критичне значення для стабільної роботи системи.

"Якщо це хоча б 100 кілометрів від лінії фронту, то обстрілюються в основному великі об’єкти", — зазначив Андрій Герус.

Він пояснив, що ураження невеликих станцій потужністю 1–10 МВт практично не впливає на енергосистему. "Ефект від таких ударів є відносно невеликим", — підкреслив посадовець. Тому ризики для малої генерації, яка не розташована поруч із фронтом, залишаються мінімальними.

Герус також наголосив, що держава робить ставку на розвиток малої генерації, адже її сила саме у кількості. "Суть полягає в тому, щоб таких невеликих об’єктів було багато", — сказав він. Для цього уряд має забезпечити сприятливі умови для інвесторів та стимулювати створення нових генерувальних станцій, які підвищуватимуть стійкість енергосистеми до масованих атак.

Як підкреслив Герус, розбудова мережі малих об’єктів стане важливим інструментом для посилення енергетичної безпеки країни.

За його словами, це вже восьмий з початку року масштабний удар Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування та локальні проблеми із забезпеченням споживачів електроенергією. Найбільші збитки припали до систем передачі та об'єктів, що відповідають за перерозподіл потужності між регіонами.



