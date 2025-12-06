Стала відома головна причина, чому після атаки РФ збільшився дефіцит електроенергії

Масована російська атака на енергетичні об'єкти України 6 грудня змусила атомні електростанції тимчасово зменшити обсяг генерації. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За його словами, це вже восьмий з початку року масштабний удар Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування та локальні проблеми із забезпеченням споживачів електроенергією. Найбільші збитки припали до систем передачі та об'єктів, що відповідають за перерозподіл потужності між регіонами.

Замулко зазначив, що атомні електростанції були змушені тимчасово знизити виробіток, проте енергетики вже працюють над відновленням стабільної генерації.

"Процес повертається до норми, і ми розраховуємо, що найближчим часом атомна енергетика повністю відновить виробництво", — сказав він.

Щодо теплової генерації частину енергоблоків вдалося підняти, проте фахівці продовжують оцінювати ступінь пошкоджень. За попередніми висновками, говорити про масштабність наслідків поки що зарано.

Через зростання споживання та погіршення погодних умов посилено погодинні графіки обмежень.

Анатолій Замулко наголосив, що найближчим часом українцям слід готуватись до складної ситуації з електропостачанням, оскільки необхідність застосування графіків відключень зберігається.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі Збройними Силами РФ завдано масованого удару", — заявили в російському міноборони.



