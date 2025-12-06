Стала известна главная причина, почему после атаки РФ увеличился дефицит электроэнергии

Рубрики
Кравцев Сергей
Массированная российская атака по энергетическим объектам Украины 6 декабря вынудила атомные электростанции временно уменьшить объем генерации. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
По его словам, это уже восьмой с начала года масштабный удар России по украинской энергетической инфраструктуре. В результате обстрелов зафиксированы разрушения и локальные проблемы с обеспечением потребителей электроэнергией. Наибольший урон пришёлся по системам передачи и объектам, отвечающим за перераспределение мощности между регионами.
Замулко отметил, что атомные электростанции были вынуждены временно снизить выработку, однако энергетики уже работают над восстановлением стабильной генерации.
Что касается тепловой генерации, часть энергоблоков удалось поднять, однако специалисты продолжают оценивать степень повреждений. По предварительным выводам, говорить о масштабности последствий пока рано.
Из-за роста потребления и ухудшения погодных условий усилены почасовые графики ограничений.
Анатолий Замулко подчеркнул, что в ближайшее время украинцам следует готовиться к сложной ситуации с электроснабжением, поскольку необходимость применения графиков отключений сохраняется.
