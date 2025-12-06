Стала известна главная причина, почему после атаки РФ увеличился дефицит электроэнергии

Массированная российская атака по энергетическим объектам Украины 6 декабря вынудила атомные электростанции временно уменьшить объем генерации. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, это уже восьмой с начала года масштабный удар России по украинской энергетической инфраструктуре. В результате обстрелов зафиксированы разрушения и локальные проблемы с обеспечением потребителей электроэнергией. Наибольший урон пришёлся по системам передачи и объектам, отвечающим за перераспределение мощности между регионами.

Замулко отметил, что атомные электростанции были вынуждены временно снизить выработку, однако энергетики уже работают над восстановлением стабильной генерации.

"Процесс возвращается к норме, и мы рассчитываем, что в ближайшее время атомная энергетика полностью восстановит производство", — сказал он.

Что касается тепловой генерации, часть энергоблоков удалось поднять, однако специалисты продолжают оценивать степень повреждений. По предварительным выводам, говорить о масштабности последствий пока рано.

Из-за роста потребления и ухудшения погодных условий усилены почасовые графики ограничений.

Анатолий Замулко подчеркнул, что в ближайшее время украинцам следует готовиться к сложной ситуации с электроснабжением, поскольку необходимость применения графиков отключений сохраняется.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар", — заявили в российском минобороны.



