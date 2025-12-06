logo

BTC/USD

90048

ETH/USD

3056.32

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стала известна главная причина, почему после атаки РФ увеличился дефицит электроэнергии
commentss НОВОСТИ Все новости

Стала известна главная причина, почему после атаки РФ увеличился дефицит электроэнергии

АЭС сократили выработку после массированного удара РФ по энергетике

6 декабря 2025, 15:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Массированная российская атака по энергетическим объектам Украины 6 декабря вынудила атомные электростанции временно уменьшить объем генерации. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

Стала известна главная причина, почему после атаки РФ увеличился дефицит электроэнергии

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, это уже восьмой с начала года масштабный удар России по украинской энергетической инфраструктуре. В результате обстрелов зафиксированы разрушения и локальные проблемы с обеспечением потребителей электроэнергией. Наибольший урон пришёлся по системам передачи и объектам, отвечающим за перераспределение мощности между регионами.

Замулко отметил, что атомные электростанции были вынуждены временно снизить выработку, однако энергетики уже работают над восстановлением стабильной генерации. 

"Процесс возвращается к норме, и мы рассчитываем, что в ближайшее время атомная энергетика полностью восстановит производство", — сказал он.

Что касается тепловой генерации, часть энергоблоков удалось поднять, однако специалисты продолжают оценивать степень повреждений. По предварительным выводам, говорить о масштабности последствий пока рано.

Из-за роста потребления и ухудшения погодных условий усилены почасовые графики ограничений. 

Анатолий Замулко подчеркнул, что в ближайшее время украинцам следует готовиться к сложной ситуации с электроснабжением, поскольку необходимость применения графиков отключений сохраняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — в оборонном ведомстве страны-агрессора придумали циничную причину массированного удара по Украине и отметили, что якобы "отвечали" на террористические акты. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар", — заявили в российском минобороны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости