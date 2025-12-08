РФ изменила тактику ударов по энергетике: теперь в зоне риска

Российские террористические войска сосредотачивают удары преимущественно на крупных энергетических предприятиях, находящихся на значительном расстоянии от линии фронта. Малые и средние генерирующие объекты почти не подвергаются обстрелам, поскольку их поражение не дает ощутимого эффекта для энергосистемы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, россияне целенаправленно отражаются на объектах большой мощности, которые имеют критическое значение для стабильной работы системы.

"Если это хотя бы 100 км от линии фронта, то обстреливаются в основном крупные объекты", — отметил Андрей Герус.

Он пояснил, что поражение небольших станций мощностью 1-10 МВт практически не влияет на энергосистему. "Эффект от таких ударов относительно небольшой", — подчеркнул чиновник. Поэтому риски для малой генерации, не расположенной рядом с фронтом, остаются минимальными.

Герус также подчеркнул, что государство делает ставку на развитие малого поколения, ведь его сила именно в количестве. "Суть состоит в том, чтобы таких небольших объектов было много", — сказал он. Для этого правительство должно обеспечить благоприятные условия для инвесторов и стимулировать создание новых генерирующих станций, повышающих устойчивость энергосистемы к массированным атакам.

Как подчеркнул Герус, развитие сети малых объектов станет важным инструментом для усиления энергетической безопасности страны.

По его словам, это уже восьмой с начала года масштабный удар России по украинской энергетической инфраструктуре. В результате обстрелов зафиксированы разрушения и локальные проблемы с обеспечением потребителей электроэнергией. Наибольший ущерб пришелся к системам передачи данных и объектам, отвечающим за перераспределение мощности между регионами.



