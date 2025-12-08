РФ изменила тактику ударов по энергетике: теперь в зоне риска

Рубрики
Кравцев Сергей
Российские террористические войска сосредотачивают удары преимущественно на крупных энергетических предприятиях, находящихся на значительном расстоянии от линии фронта. Малые и средние генерирующие объекты почти не подвергаются обстрелам, поскольку их поражение не дает ощутимого эффекта для энергосистемы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
По его словам, россияне целенаправленно отражаются на объектах большой мощности, которые имеют критическое значение для стабильной работы системы.
Он пояснил, что поражение небольших станций мощностью 1-10 МВт практически не влияет на энергосистему. "Эффект от таких ударов относительно небольшой", — подчеркнул чиновник. Поэтому риски для малой генерации, не расположенной рядом с фронтом, остаются минимальными.
Герус также подчеркнул, что государство делает ставку на развитие малого поколения, ведь его сила именно в количестве. "Суть состоит в том, чтобы таких небольших объектов было много", — сказал он. Для этого правительство должно обеспечить благоприятные условия для инвесторов и стимулировать создание новых генерирующих станций, повышающих устойчивость энергосистемы к массированным атакам.
Как подчеркнул Герус, развитие сети малых объектов станет важным инструментом для усиления энергетической безопасности страны.
По его словам, это уже восьмой с начала года масштабный удар России по украинской энергетической инфраструктуре. В результате обстрелов зафиксированы разрушения и локальные проблемы с обеспечением потребителей электроэнергией. Наибольший ущерб пришелся к системам передачи данных и объектам, отвечающим за перераспределение мощности между регионами.