logo

BTC/USD

92126

ETH/USD

3160.33

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ изменила тактику ударов по энергетике: теперь в зоне риска
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ изменила тактику ударов по энергетике: теперь в зоне риска

Андрей Герус объяснил, что Россия целенаправленно бьет по большим энергетическим узлам, тогда как малые станции почти не атакуются из-за их низкой стратегической ценности

8 декабря 2025, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские террористические войска сосредотачивают удары преимущественно на крупных энергетических предприятиях, находящихся на значительном расстоянии от линии фронта. Малые и средние генерирующие объекты почти не подвергаются обстрелам, поскольку их поражение не дает ощутимого эффекта для энергосистемы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

РФ изменила тактику ударов по энергетике: теперь в зоне риска

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, россияне целенаправленно отражаются на объектах большой мощности, которые имеют критическое значение для стабильной работы системы.

"Если это хотя бы 100 км от линии фронта, то обстреливаются в основном крупные объекты", — отметил Андрей Герус.

Он пояснил, что поражение небольших станций мощностью 1-10 МВт практически не влияет на энергосистему. "Эффект от таких ударов относительно небольшой", — подчеркнул чиновник. Поэтому риски для малой генерации, не расположенной рядом с фронтом, остаются минимальными.

Герус также подчеркнул, что государство делает ставку на развитие малого поколения, ведь его сила именно в количестве. "Суть состоит в том, чтобы таких небольших объектов было много", — сказал он. Для этого правительство должно обеспечить благоприятные условия для инвесторов и стимулировать создание новых генерирующих станций, повышающих устойчивость энергосистемы к массированным атакам.

Как подчеркнул Герус, развитие сети малых объектов станет важным инструментом для усиления энергетической безопасности страны.

Читайте на портале "Комментарии" — массированная российская атака на энергетические объекты Украины 6 декабря заставила атомные электростанции временно уменьшить объем генерации. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

По его словам, это уже восьмой с начала года масштабный удар России по украинской энергетической инфраструктуре. В результате обстрелов зафиксированы разрушения и локальные проблемы с обеспечением потребителей электроэнергией. Наибольший ущерб пришелся к системам передачи данных и объектам, отвечающим за перераспределение мощности между регионами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости