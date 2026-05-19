РФ жорстко вгатила балістикою по Прилуках: шокуючі дані про руйнування та жертви

19 травня близько 10:00 ранку російські війська завдали удару балістичною ракетою по центральній частині міста Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є 14-річна дитина. Інформацію підтвердили в поліції Чернігівської області та обласній військовій адміністрації.

За попередніми даними, основною ціллю обстрілу стало одне з місцевих підприємств. Удар спричинив значні руйнування в районі ураження. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури: постраждали будівля торговельного центру, розташованого неподалік епіцентру вибуху, супермаркет, а також пожежна техніка, яка перебувала поруч.

У місцевій владі повідомили, що постраждалим оперативно надається необхідна медична допомога. Екстрені служби продовжують працювати на місці події, ліквідовуючи наслідки удару та документуючи руйнування.

Правоохоронці уточнили, що на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, поліцейські офіцери громади та інші служби реагування. Вони фіксують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину.

Цей удар став черговою атакою по мирному місту Чернігівщини. Раніше, 20 квітня, Прилуки вже зазнавали обстрілу безпілотниками, коли було пошкоджено районний відділ поліції та частково зруйновано будівлю.

Після однієї з наймасовіших комбінованих атак, що відбулася 14 травня, стало очевидно: інтенсивність і характер ударів можуть змінитися, а ризики для цивільного населення зростають.