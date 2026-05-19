Главная Новости Общество Война с Россией РФ жестко устроила баллистику по Прилукам: шокирующие данные о разрушениях и жертвах
РФ жестко устроила баллистику по Прилукам: шокирующие данные о разрушениях и жертвах

В результате российской атаки поврежден торговый центр неподалеку от места попадания, а также супермаркет и пожарные автомобили.

19 мая 2026, 12:15
Автор:
Клименко Елена

19 мая около 10:00 утра российские войска нанесли удар баллистической ракетой по центральной части города Прилуки на Черниговщине. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть 14-летний ребенок. Информацию подтвердили в полиции Черниговской области и областной военной администрации.

По предварительным данным, основной целью обстрела стало одно из местных предприятий. Удар нанес значительные разрушения в районе поражения. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: пострадали здание торгового центра, расположенного неподалеку от эпицентра взрыва, супермаркет, а также находившаяся рядом пожарная техника.

В местных властях сообщили, что пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, ликвидируя последствия удара и документируя разрушения.

Правоохранители уточнили, что на месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, полицейские офицеры общества и другие службы реагирования. Они фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления.  

Этот удар стал очередной атакой по мирному городу Черниговщины. Ранее, 20 апреля, Прилуки уже подвергались обстрелу беспилотниками, когда был поврежден районный отдел полиции и частично разрушено здание.

"Комментарии" уже писали , что Россия уже длительное время продолжает воздушные атаки по территории Украины, однако последние события свидетельствуют об изменении подходов врага. После одной из самых массовых комбинированных атак, произошедшей 14 мая, стало очевидно: интенсивность и характер ударов могут измениться, а риски для гражданского населения растут.



