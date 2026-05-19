Тепер обстрілів України стане в рази більше: озвучено попередження про нову страшну тактику Путіна

Росія вже тривалий час продовжує повітряні атаки по території України, однак останні події свідчать про зміну підходів ворога. Після однієї з наймасовіших комбінованих атак, що відбулася 14 травня, стало очевидно: інтенсивність і характер ударів можуть змінитися, а ризики для цивільного населення зростають.

Фото: з відкритих джерел

Представники українських сил оборони зазначають, що противник адаптує свою тактику застосування безпілотників і ракет. Зокрема, начальник штабу одного з підрозділів артилерійської розвідки Нацгвардії Ігор Яременко наголошує, що російська армія поступово переходить до нових схем ударів по містах і критичній інфраструктурі, роблячи акцент на масованості та тривалості атак.

За оцінками військових, окупанти готуються до збільшення кількості дронових нальотів. Українська протиповітряна оборона вже працює в умовах постійного навантаження, адже щодня доводиться знищувати значну кількість ворожих БПЛА. Такий тиск, за задумом противника, має виснажити оборонні ресурси та ускладнити захист міст.

Аналітики також відзначають, що Росія відходить від виключно нічних атак. Тепер удари можуть відбуватися протягом усього дня, що створює постійне психологічне та фізичне навантаження на населення. Подібна стратегія передбачає не лише руйнування інфраструктури, а й систематичний вплив на повсякденне життя українців.

Окремі експерти вважають, що нова модель атак передбачає хвильові ракетно-дронові удари, які можуть тривати годинами. Мета таких дій — підтримувати постійний стан тривоги, дестабілізувати ситуацію в регіонах і ускладнити відновлення нормального функціонування міст.

Крім того, у фокусі ворога залишаються стратегічні об’єкти та місця концентрації управлінських центрів. Українське керівництво неодноразово попереджало про ризики ударів по ключових адміністративних і військових локаціях.

"Коментарі" вже писали, що Європейський Союз планує прив’язати частину фінансової підтримки Україні, загальний обсяг якої сягає 90 млрд євро, до впровадження низки податкових змін, які раніше були рекомендовані Міжнародним валютним фондом.