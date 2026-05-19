Теперь обстрелов Украины станет в разы больше: озвучено предупреждение о новой страшной тактике Путина

Россия уже долгое время продолжает воздушные атаки по территории Украины, однако последние события свидетельствуют об изменении подходов врага. После одной из самых массовых комбинированных атак, произошедшей 14 мая, стало очевидно: интенсивность и характер ударов могут измениться, а риски для гражданского населения растут.

Фото: из открытых источников

Представители украинских сил обороны отмечают, что противник адаптирует свою тактику применения беспилотников и ракет. В частности, начальник штаба одного из подразделений артиллерийской разведки Нацгвардии Игорь Яременко отмечает, что российская армия постепенно переходит к новым схемам ударов по городам и критической инфраструктуре, делая акцент на массированности и продолжительности атак.

По оценкам военных, оккупанты готовятся к увеличению количества дроновых налетов. Украинская противовоздушная оборона уже работает в условиях постоянной нагрузки, ведь каждый день приходится уничтожать значительное количество враждебных БПЛА. Такое давление, по замыслу противника, должно истощить оборонные ресурсы и усложнить защиту городов.

Аналитики также отмечают, что Россия уходит от исключительно ночных атак. Теперь удары могут происходить в течение всего дня, что создает постоянную психологическую и физическую нагрузку на население. Подобная стратегия предполагает не только разрушение инфраструктуры, но и систематическое влияние на повседневную жизнь украинцев.

Отдельные эксперты считают, что новая модель атак предусматривает волновые ракетно-дроновые удары, которые могут длиться часами. Цель таких действий – поддерживать постоянное состояние тревоги, дестабилизировать ситуацию в регионах и усложнить восстановление нормального функционирования городов.

Кроме того, в фокусе неприятеля остаются стратегические объекты и места концентрации управленческих центров. Украинское руководство неоднократно предупреждало о рисках ударов по ключевым административным и военным локациям.

"Комментарии" уже писали, что Европейский Союз планирует привязать часть финансовой поддержки Украине, общий объем которой достигает 90 млрд евро, к внедрению ряда налоговых изменений, ранее рекомендованных Международным валютным фондом.