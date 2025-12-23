РФ жорстко атакувала дітей на Житомирщині: місцева влада шокувала наслідками

У Житомирській області другу добу поспіль тривають обстріли та падіння уламків крилатих ракет і дронів-камікадзе. 23 грудня внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура: пошкоджено житлові будинки, приватні підприємства та магазин. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Фото: з відкритих джерел

У ніч на 23 грудня регіон опинився під новим обстрілом російських агресорів. Влучання зафіксовано на об’єктах цивільного призначення, а житлові будинки зазнали значних пошкоджень. Крім матеріальних збитків, постраждали люди: шестеро жителів отримали поранення, серед них двоє дітей. До лікарні госпіталізували одного дорослого та одну дитину.

Атака триває, працюють сили протиповітряної оборони, рятувальники та медики. Очільник області закликав громадян залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Для оперативної інформації про тривоги, загрозу ракетних ударів та дронів, а також про наслідки атак російських військ рекомендується стежити за оновленнями у телеграм-каналі.

Під час масованої атаки вранці 23 грудня вибухи лунали також у інших регіонах України. Зокрема, у Рівненській області завдяки роботі ППО було знищено частину атакуючих засобів, але житловий будинок зазнав пошкоджень. Люди залишилися неушкодженими.

На Сумщині, зокрема у Шостці та Конотопі, російські БпЛА спричинили перебої з електропостачанням. Київ і Київська область також зазнали обстрілів: уламки дронів падали біля житлових будинків, відомо про двох постраждалих. На Київщині загинула літня жінка.

У Тернополі та Хмельницькому внаслідок атак відбулося відключення електропостачання. У багатьох областях запроваджено екстрені відключення, адже ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру країни.

