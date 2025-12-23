РФ жестко атаковала детей на Житомирщине: местные власти шокировали последствиями

В Житомирской области вторые сутки продолжаются обстрелы и падение обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. 23 декабря в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура: повреждены жилые дома, частные предприятия и магазин. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Фото: из открытых источников

В ночь на 23 декабря регион оказался под новым обстрелом российских агрессоров. Попадание зафиксировано на объектах гражданского назначения, а жилые дома получили значительные повреждения. Кроме материального ущерба, пострадали люди: шесть жителей получили ранения, среди них двое детей. В больницу госпитализировали одного взрослого и одного ребенка.

Атака продолжается, работают силы противовоздушной обороны, спасатели и медики. Глава области призвал граждан оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Для оперативной информации о тревогах, угрозе ракетных ударов и дронов, а также о последствиях атак российских войск рекомендуется следить за обновлениями в телеграмм-канале.

Во время массированной атаки утром 23 декабря взрывы раздавались также в других регионах Украины. В частности, в Ровенской области благодаря работе ПВО была уничтожена часть атакующих средств, но жилой дом получил повреждения. Люди остались невредимыми.

В Сумской области, в частности в Шостке и Конотопе, российские БпЛА повлекли за собой перебои с электроснабжением. Киев и Киевская область также подверглись обстрелам: обломки дронов падали возле жилых домов, известно о двух пострадавших. В Киевской области погибла пожилая женщина.

В Тернополе и Хмельницком в результате атак произошло отключение электроснабжения. Во многих областях введены экстренные отключения, ведь враг целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру страны.

