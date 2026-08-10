РФ заявила про захоплення двох населених пунктів на Донеччині: що відбувається на фронті

Російське Міністерство оборони заявило про захоплення двох населених пунктів у Донецькій області. За твердженням відомства, під контроль армії РФ перейшли села Васютинське та Торецьке. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ, пише Reuters.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У Москві стверджують, що Васютинське розташоване за кілька кілометрів на схід від Краматорська, який залишається одним із ключових міст української оборони на Донбасі. Другим населеним пунктом російське відомство називає Торецьке, розташоване на південний захід від Дружківки.

При цьому українське командування поки не підтверджувало, що обидва села справді перейшли під контроль російських військ. Reuters також не зміг самостійно перевірити інформацію безпосередньо на лінії фронту.

На цьому фоні з'являються повідомлення про просування російських підрозділів та інших дільниць. Аналітики DeepState повідомили про просування окупантів біля Іллівки, розташованої за межами Костянтинівки. За це місто продовжуються важкі бої.

Крім того, повідомлялося про просування російських військ у районі Часового Яру на захід від Бахмута. Цей населений пункт російська армія захопила після тривалих і вкрай запеклих боїв у 2023 році.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові минулої доби відобразили 24 атаки російських сил у районі Костянтинівки, Ільївки та інших населених пунктів.

Російська сторона вже неодноразово заявляла про взяття українських міст і сіл до їхнього фактичного підтвердження. Минулого місяця Міноборони РФ також повідомляло про захоплення Костянтинівки, проте українська влада спростувала цю інформацію.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні не підтвердив нових територіальних збитків. При цьому він окремо відзначив дії українських військових на напрямках Добропілля, Костянтинівки та Краматорська.

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