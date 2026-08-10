РФ заявила о захвате двух населенных пунктов в Донецкой области: что происходит на фронте

Российское Министерство обороны заявило о захвате двух населенных пунктов в Донецкой области. По утверждению ведомства, под контроль армии РФ перешли села Васютинское и Торецкое. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, пишет Reuters.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Москве утверждают, что Васютинское расположено в нескольких километрах восточнее Краматорска, который остается одним из ключевых городов украинской обороны на Донбассе. Вторым населенным пунктом российское ведомство называет Торецкое, расположенное юго-западнее Дружковки.

При этом украинское командование пока не подтверждало, что оба села действительно перешли под контроль российских войск. Reuters также не смог самостоятельно проверить информацию непосредственно на линии фронта.

На этом фоне появляются сообщения о продвижении российских подразделений и на других участках. Аналитики DeepState сообщили о продвижении оккупантов возле Ильевки, расположенной за пределами Константиновки. За этот город продолжаются тяжелые бои.

Кроме того, сообщалось о продвижении российских войск в районе Часового Яра западнее Бахмута. Этот населенный пункт российская армия захватила после продолжительных и крайне ожесточенных боев в 2023 году.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные за прошедшие сутки отразили 24 атаки российских сил в районе Константиновки, Ильевки и других населенных пунктов.

Российская сторона уже неоднократно заявляла о взятии украинских городов и сел до их фактического подтверждения. В прошлом месяце Минобороны РФ также сообщало о захвате Константиновки, однако украинские власти опровергли эту информацию.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении не подтвердил новых территориальных потерь. При этом он отдельно отметил действия украинских военных на направлениях Доброполья, Константиновки и Краматорска.

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