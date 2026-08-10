Киев готовится к очередной попытке вторжения: где РФ может пойти на прорыв

Украина усиливает оборону в районе Чернобыльской АЭС, опасаясь возможного повторения российского наступления с северного направления. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, отмечая, что территория вокруг станции сегодня представляет собой не только зону отчуждения, но и потенциально важный оборонительный рубеж.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В начале полномасштабного вторжения российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и прилегающую территорию. Сейчас зона находится под контролем Украины, однако военные готовятся к различным сценариям и укрепляют ключевые участки.

Как отмечает издание, через каждые несколько километров появляются контрольно-пропускные пункты. Строительная техника роет в песчаном грунте траншеи и противотанковые препятствия. На отдельных участках уже оборудованы оборонительные галереи, которые частично скрыты под песчаными насыпями.

Отдельное внимание уделяется защите от беспилотников. На обочинах дорог устанавливают металлические конструкции и натягивают пластиковые сети. Их задача – препятствовать полету FPV-дронов и заставлять беспилотники запутываться в препятствиях.

Особую обеспокоенность Киева вызывает близость Беларуси – ее территория расположена примерно в 15 километрах от зоны отчуждения. В случае изменения ситуации на белорусском направлении Чернобыль может оказаться в зоне действия FPV-дронов, управляемых непосредственно оператором.

При этом сама Чернобыльская АЭС продолжает оставаться уязвимым объектом. После российского удара беспилотником в феврале 2025 года защитная конструкция над четвертым энергоблоком получила серьезные повреждения. Возникший после попадания пожар уничтожил внутреннюю мембрану сооружения.

Украинским специалистам уже пришлось ремонтировать поврежденный участок защитной оболочки. Однако полноценное восстановление ее первоначальных защитных характеристик остается сложной задачей.

После атаки 2025 года стало очевидно: даже сооружение, рассчитанное на десятилетия защиты аварийного реактора, оказалось уязвимым перед современной войной. Теперь Украина одновременно защищает Чернобыль и готовит окружающую территорию к возможному новому удару с севера.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли летнее наступление РФ провалилось: о чем пожалеет Путин.



