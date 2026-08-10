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Київ готується до чергової спроби вторгнення: де РФ може піти на прорив

Після російського вторгнення 2022 року українські військові уважно стежать за північним напрямком. У зоні відчуження з'являються траншеї, оборонні споруди та спеціальні мережі проти дронів

10 серпня 2026, 07:08
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Кравцев Сергей

Україна посилює оборону в районі Чорнобильської АЕС, побоюючись можливого повторення російського наступу з північного спрямування. Про це пише німецьке видання Der Spiegel, зазначаючи, що територія навколо станції сьогодні є не тільки зоною відчуження, а й потенційно важливою оборонною межею.

Київ готується до чергової спроби вторгнення: де РФ може піти на прорив

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

На початку повномасштабного вторгнення російські війська захопили Чорнобильську АЕС та прилеглу територію. Наразі зона знаходиться під контролем України, проте військові готуються до різних сценаріїв та зміцнюють ключові ділянки.

Як зазначає видання, за кожні кілька кілометрів з'являються контрольно-пропускні пункти. Будівельна техніка риє в піщаному ґрунті траншеї та протитанкові перешкоди. На окремих ділянках вже обладнано оборонні галереї, які частково приховані під піщаними насипами.

Окрема увага приділяється захисту від безпілотників. На узбіччях доріг встановлюють металеві конструкції та натягують пластикові мережі. Їхнє завдання – перешкоджати польоту FPV-дронів та змушувати безпілотники заплутуватися у перешкодах.

Особливе занепокоєння Києва викликає близькість Білорусі – її територія розташована приблизно за 15 кілометрів від зони відчуження. У разі зміни ситуації на білоруському напрямку Чорнобиль може опинитися у зоні дії FPV-дронів, які керує безпосередньо оператор.

При цьому сама Чорнобильська АЕС продовжує залишатися уразливим об'єктом. Після російського удару безпілотником у лютому 2025 року захисна конструкція над четвертим енергоблоком зазнала серйозних пошкоджень. Пожежа, що виникла після влучення, знищила внутрішню мембрану споруди.

Українським фахівцям уже довелося ремонтувати пошкоджену ділянку захисної оболонки. Однак повноцінне відновлення її початкових захисних характеристик залишається складним завданням.

Після атаки 2025 року стало очевидним: навіть споруда, розрахована на десятиліття захисту аварійного реактора, виявилася вразливою перед сучасною війною. Тепер Україна одночасно захищає Чорнобиль та готує навколишню територію до можливого нового удару з півночі.

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Джерело: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-wie-sich-tschernobyl-gegen-russlands-naechsten-invasionsversuch-wappnet-a-7dc03c1e-9936-4e9b-9503-6b5cf2e61c23
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