Действительно ли летнее наступление РФ провалилось: о чем пожалеет Путин

Несмотря на то, что последний летний месяц еще в разгар уже можно делать предварительные выводы после так называемого летнего наступления россиян. Достигнет ли РФ целей летнего наступления? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Именно беспилотники кардинально изменили ситуацию на поле боя.

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил в эфире телеканала FREEДOM, что российские войска продолжают непрерывно атаковать украинские позиции, однако их летняя наступательная кампания фактически провалилась. Продвижение армии РФ остается минимальным благодаря стойкости украинских военных, системе фортификаций и массовому применению беспилотников.

"Мы переживаем определенное дежавю, потому что динамика на поле боя отвечает процессам, которые происходили день, неделю и месяц назад. Противник беспрестанно пытается атаковать украинские рубежи и позиции, однако все эти попытки напрасны. Территориальные достижения россиян измеряются буквально считанными квадратными километрами в течение суток, за июль и за лип. 40 кв.км, тогда как год назад его продвижение было значительно больше”, — отметил Селезнев.

Эксперт отметил, что замедлить наступление российской армии удалось благодаря нескольким ключевым факторам. Прежде всего, это стойкость, мужество и героизм наших воинов, которые достаточно хорошо обеспечены для выполнения боевых задач. Второй фактор – украинские фортификационные постройки, созданные на самых сложных участках фронта. И третья – дроновая составляющая.

"Именно беспилотники кардинально изменили ситуацию на поле боя. Если полтора-два года назад до 90% потерь противника были результатом эффективной работы украинской артиллерии, то сейчас, по разным оценкам, более 65% потерь российской армии в живой силе и технике – это результат работы наших операторов дронов", — подчеркнул военный эксперт.

Он констатировал, что именно соединение этих факторов сорвало планы Кремля на летнюю наступательную кампанию.

Через три месяца россияне даже не выполнили первую задачу

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук отметил, что несмотря на тактические продвижения на отдельных участках фронта, Москва не достигла стратегических целей и уже осенью будет вынуждена искать резервы для новой кампании.

"На суше Россия проводит очередную стратегическую наступательную операцию, которая началась в конце весны", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что замысел этой кампании практически не отличается от предыдущих.

"Если сравнить летнюю кампанию 2025 года, зимнюю кампанию 2025-2026 годов и нынешнюю летнюю кампанию 2026 года, то изменяются только силы и средства. Основная цель остается неизменной — охват украинских сил на северо-западе Донбасса с продвижением на юге и на Харьковском направлении", — сказал он.

В то же время, по его оценке, за три месяца активных боевых действий российские войска не смогли выполнить даже исходный этап операции.

"Если считать с мая, то за три месяца они даже не выполнили первую задачу. Не смогли выйти даже на выходные рубежи. Да, на южном участке им было легче, но в итоге они добились лишь тактических успехов", – сказал он.

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