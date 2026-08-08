Действительно ли летнее наступление РФ провалилось: о чем пожалеет Путин

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что последний летний месяц еще в разгар уже можно делать предварительные выводы после так называемого летнего наступления россиян. Достигнет ли РФ целей летнего наступления? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Владислав Селезнев отметил в эфире телеканала FREEДOM, что российские войска продолжают непрерывно атаковать украинские позиции, однако их летняя наступательная кампания фактически провалилась. Продвижение армии РФ остается минимальным благодаря стойкости украинских военных, системе фортификаций и массовому применению беспилотников.
Эксперт отметил, что замедлить наступление российской армии удалось благодаря нескольким ключевым факторам. Прежде всего, это стойкость, мужество и героизм наших воинов, которые достаточно хорошо обеспечены для выполнения боевых задач. Второй фактор – украинские фортификационные постройки, созданные на самых сложных участках фронта. И третья – дроновая составляющая.
Он констатировал, что именно соединение этих факторов сорвало планы Кремля на летнюю наступательную кампанию.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук отметил, что несмотря на тактические продвижения на отдельных участках фронта, Москва не достигла стратегических целей и уже осенью будет вынуждена искать резервы для новой кампании.
Он подчеркнул, что замысел этой кампании практически не отличается от предыдущих.
В то же время, по его оценке, за три месяца активных боевых действий российские войска не смогли выполнить даже исходный этап операции.
Также издание "Комментарии" сообщало – плохая новость для Украины: какое оружие получила Россия в критический момент.