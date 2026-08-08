Чи справді літній наступ РФ провалився: про що пожалкує Путін

Незважаючи на те, що останній літній місяць ще в розпалі вже можна робити попередні висновки після так званого літнього наступу росіян. Чи досягне РФ цілей літнього наступу? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Саме безпілотники кардинально змінили ситуацію на полі бою

Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив в ефірі телеканалу FREEДOM, що російські війська продовжують безперервно атакувати українські позиції, однак їхня літня наступальна кампанія фактично провалилася. Просування армії РФ залишається мінімальним завдяки стійкості українських військових, системі фортифікацій і масовому застосуванню безпілотників.

“Ми переживаємо певне дежавю, бо динаміка на полі бою відповідає процесам, які відбувалися день, тиждень і місяць тому. Противник безперестанку намагається атакувати українські рубежі й позиції, однак усі ці спроби марні. Територіальні здобутки росіян вимірюються буквально ліченими квадратними кілометрами протягом доби. За липень, попри величезні людські втрати, противник захопив менш як 40 кв. км, тоді як рік тому його просування було значно більшим”, — зазначив Селезньов.

Експерт зазначив, що сповільнити наступ російської армії вдалося завдяки кільком ключовим чинникам. Насамперед це стійкість, мужність і героїзм наших воїнів, які достатньо добре забезпечені для виконання бойових завдань. Другий чинник – українські фортифікаційні споруди, створені на найскладніших ділянках фронту. І третій – дроновий складник.

"Саме безпілотники кардинально змінили ситуацію на полі бою. Якщо півтора-два роки тому до 90% втрат противника були результатом ефективної роботи української артилерії, то зараз, за різними оцінками, понад 65% втрат російської армії в живій силі й техніці — це результат роботи наших операторів дронів", — наголосив військовий експерт.

Він констатував, що саме поєднання цих чинників зірвало плани Кремля на літню наступальну кампанію.

За три місяці росіяни навіть не виконали першого завдання

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук зазначив, що попри тактичні просування на окремих ділянках фронту, Москва не досягла стратегічних цілей і вже восени буде змушена шукати резерви для нової кампанії.

"На суходолі Росія проводить чергову стратегічну наступальну операцію, яка розпочалася наприкінці весни", – зазначив експерт.

Він наголосив, що задум цієї кампанії практично не відрізняється від попередніх.

"Якщо порівняти літню кампанію 2025 року, зимову кампанію 2025–2026 років і нинішню літню кампанію 2026 року, то змінюються лише сили та засоби. Основна мета залишається незмінною – охоплення українських сил на північному заході Донбасу з просуванням на півдні та на Харківському напрямку", – пояснив Лакійчук.

Водночас, за його оцінкою, за три місяці активних бойових дій російські війська не змогли виконати навіть початковий етап операції.

"Якщо рахувати від травня, то за три місяці вони навіть не виконали першого завдання. Не змогли вийти навіть на вихідні рубежі. Так, на південній ділянці їм було легше, але в підсумку вони досягли лише тактичних успіхів", – сказав він.

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