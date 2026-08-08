Чи справді літній наступ РФ провалився: про що пожалкує Путін

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Кравцев Сергей
Незважаючи на те, що останній літній місяць ще в розпалі вже можна робити попередні висновки після так званого літнього наступу росіян. Чи досягне РФ цілей літнього наступу? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив в ефірі телеканалу FREEДOM, що російські війська продовжують безперервно атакувати українські позиції, однак їхня літня наступальна кампанія фактично провалилася. Просування армії РФ залишається мінімальним завдяки стійкості українських військових, системі фортифікацій і масовому застосуванню безпілотників.
Експерт зазначив, що сповільнити наступ російської армії вдалося завдяки кільком ключовим чинникам. Насамперед це стійкість, мужність і героїзм наших воїнів, які достатньо добре забезпечені для виконання бойових завдань. Другий чинник – українські фортифікаційні споруди, створені на найскладніших ділянках фронту. І третій – дроновий складник.
Він констатував, що саме поєднання цих чинників зірвало плани Кремля на літню наступальну кампанію.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук зазначив, що попри тактичні просування на окремих ділянках фронту, Москва не досягла стратегічних цілей і вже восени буде змушена шукати резерви для нової кампанії.
Він наголосив, що задум цієї кампанії практично не відрізняється від попередніх.
Водночас, за його оцінкою, за три місяці активних бойових дій російські війська не змогли виконати навіть початковий етап операції.
Також видання "Коментарі" повідомляло – погана новина для України: яку зброю отримала Росія у критичний момент.