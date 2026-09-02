Російські медіа поширюють заяви 87-річного колишнього співробітника ЦРУ Рея Макговерна про нібито майбутнє захоплення Донбасу, перехід російської армії через Дніпро та подальшу пропозицію переговорів. Його слова при цьому подають як авторитетну оцінку американської сторони.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій вказують на важливу деталь — Макговерн не представляє ЦРУ чи уряд США. Йдеться про його особисті політичні оцінки.

За поширеним російськими медіа сценарієм, до кінця року Росія, держава-терористка, нібито захопить Донбас, після чого Європа буде змушена “включить мозги”, погодитися на поступки та переговори з Кремлем. Жодних розвідувальних даних, які б підтверджували такий розвиток подій, Макговерн не навів.

Статус колишнього співробітника ЦРУ створює потрібний для пропаганди ефект. Читачеві можуть подати заяву так, ніби її зробила людина, яка досі має доступ до американської розвідки або говорить від її імені. Це маніпуляція авторитетом.

Макговерн роками робить заяви щодо війни, які збігаються з російськими пропагандистськими наративами. Він регулярно коментує війну для державних російських медіа RT та Sputnik, говорить про нібито перевагу російської армії та закликає Україну і Захід до поступок.

Його оцінки неодноразово супроводжувалися подібними тезами. Ще у 2014 році Макговерн разом з іншими учасниками Veteran Intelligence Professionals for Sanity заявляв, що не бачить достовірних доказів участі російських військових у війні на Донбасі.

Після початку повномасштабного вторгнення він називав російську агресію “спровокованою” Заходом і стверджував, що західні медіа нібито поширюють пропаганду про “неспровоковану” агресію Росії.

У червні 2023 року Макговерн також без доказів звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС, заявивши, що росіянам нібито не було сенсу її руйнувати.

Тому нинішні слова про захоплення Донбасу та можливий рух через Дніпро — це особистий прогноз Макговерна, а не висновок американської розвідки.

“Сам факт його роботи в ЦРУ в минулому не перетворює нинішні політичні оцінки на офіційну позицію США. Тим більше Макговерн не навів фактів, які дозволяли б сприймати його прогноз як підтверджений розвідувальними даними”, — наголошують у ЦСК.

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